Цена похудения: смерть после приема препарата

Препараты для похудения и борьбы с ожирением – агонисты рецепторов GLP-1 с каждым днем становятся все более популярными. Если раньше они применялись для лечения диабета и клинического ожирения, то сейчас их все чаще используют для похудения. Однако, как и любые лекарства, они имеют опасные побочные эффекты.

В Великобритании врачи призывают быть осторожными при использовании одного из самых популярных препаратов агонистов GLP-1. Тирзепатид (Tirzepatide) выпускается под брендовым названием Mounjaro, препарат компании Eli Lilly. Недавняя трагедия, связанная с гибелью 58-летней медсестры, вызвала вопросы о возможной связи этого препарата с ее смертью.

Смерть после начала терапии

Медсестра из Шотландии Сьюзен Макгоуэн приобрела тирзепатид через интернет-аптеку после тщательного изучения препарата и обращения за медицинской помощью. Она начала делать инъекции препарата в небольших дозах за две недели до своей смерти.

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Однако, после второй инъекции Сьюзен почувствовала сильную боль в животе и тошноту. Женщина обратилась в неотложное отделение местной больницы, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

Причиной смерти медсестры, по данным свидетельства, стала полиорганная недостаточность, септический шок и панкреатит. Врачи предполагают, что тирзепатид сыграл определенную роль в её трагической гибели.

Что говорят эксперты?

Реакция медиков на трагедию не заставила себя долго ждать. Профессор, эксперт в области диабетологии и политики здравоохранения из Оксфордского университета Аманда Адлер отметила, что в таких случаях сложно однозначно определить, является ли препарат причиной смерти.

По словам исследовательницы, тирзепатид действительно связан с развитием острого панкреатита, но этот диагноз может быть вызван и другими факторами. Однако Адлер отмечает, что установить прямую связь между тирзепатидом и летальным исходом сложно.

В отличие от Адлер, профессор из Университета Глазго, специалист в области эндокринологии Навид Саттар уверен, что препарат не представляет значимой угрозы для жизни:

"Клинические исследования тирзепатида с участием 10 000 человек не показали увеличенного риска панкреатита. Препарат в целом демонстрирует хорошие результаты по снижению веса – в среднем 20%, профилактике диабета и улучшению состояния пациентов с апноэ сна. На основании этих данных, препарат не опасен для здоровья, если используется по назначению", – отметил Саттар.

Одобрение тирзепатида: европейские и британские регуляторы

Тирзепатид был одобрен для лечения ожирения в Великобритании и Европе. Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения MHRA одобрило препарат, основываясь на его безопасности и эффективности для пациентов, страдающих ожирением.

Европейское агентство лекарственных средств EMA также дало зелёный свет препарату, отметив, что большинство побочных эффектов (например, тошнота и диарея) носят лёгкий или умеренный характер.

Согласно британской системе "желтых карточек", которая отслеживает побочные эффекты, на 19 мая 2024 года было зафиксировано 208 случаев побочных реакций на тирзепатид.

Из них 31 случай оказался серьезным, а в одном случае было высказано подозрение на смерть пациента. Эти данные говорят о том, что в редких случаях препарат может вызвать серьезные побочные эффекты.

Кому рекомендован тирзепатид в Великобритании?

В октябре Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS представила планы по внедрению тирзепатида в клиниках Англии. Согласно им, препарат будет назначаться пациентам с ожирением, индекс массы тела которых превышает 40, а также гипертоникам, диабетикам и людям с сердечно–сосудистыми заболеваниями.

Производитель тирзепатида – компания Eli Lilly заявила, что безопасность пациентов для них является главным приоритетом. Представители компании подчеркнули, что лекарство было одобрено на основании комплексной оценки его пользы и рисков, и что все побочные эффекты отслеживаются с особым вниманием.

Компания Eli Lilly призвала врачей и пациентов сообщать о любых побочных эффектах, чтобы информация о безопасности препарата оставалась актуальной.

Что важно учитывать при применении тирзепатида?

Тирзепатид, как и любой препарат, имеет свои плюсы и минусы. Хотя он показал высокую эффективность в лечении ожирения и улучшении общего состояния здоровья пациентов, важно помнить, что каждый случай индивидуален. Препарат может иметь побочные эффекты, особенно если его используют без должного контроля или не по назначению врача.

Перед началом лечения тирзепатидом необходимо:

проконсультироваться с врачом;

пройти все необходимые обследования, убедившись в отсутствии противопоказаний;

точно следовать предписаниям врача;

в случае появления любых побочных реакций необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Несмотря на то, что производитель Eli Lilly подчеркивает, что при правильном применении тирзепатид может быть эффективным и безопасным средством в борьбе с ожирением, но его безопасность требует постоянного контроля и внимания как со стороны врачей, так и со стороны самих пациентов.