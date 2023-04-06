Ученые нашли возможную связь между заболеваниями десен и риском рака

Тревожное открытие, опубликованное в конце 2021 года, связало заболевание десен со значительно более высоким риском развития рака желудка и пищевода. Врачи утверждают, что привычка плохо чистить зубы может увеличить шансы наступление этих заболеваний до 52%.

Так, исследование ученых из Гарварда предполагает, что микробы, живущие между зубами и деснами могут вызвать риск онкологии, пишет Еxpress. Заболевания десен могут быть вызваны рядом факторов, но основной причиной является налет на зубах.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья почти 150 000 мужчин и женщин. В течение 28 лет наблюдения люди с заболеваниями пародонта (десны) в анамнезе имели на 43% больше шансов заболеть раком пищевода и на 52% больше шансов заболеть раком желудка по сравнению с людьми, чьи десны были более здоровыми.

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Риск был еще выше у тех, у кого болезнь была достаточно серьезной.

Подчеркнем, исследование является обсервационным и не доказывает, что заболевание десен вызывает рак, но оно может означать, что когда-нибудь врачи, вероятно, будут учитывать состояние здоровья зубов при оценке общего риска.

Однако болезнь десен легко предотвратить, говорят врачи. Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью не реже одного раза в день, а также регулярно проходить стоматологический осмотр и чистку.

При этом, заболевание десен не всегда болезненно, и вы можете не подозревать, что оно у вас есть. По данным NHS, его начальные симптомы могут включать: красные и опухшие десны и кровоточивость после чистки зубов щеткой или зубной нитью.

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