Ученые назвали напиток, который может повысить риск инсульта: результаты исследования

Даже легкое или умеренное употребление алкоголя повышает кровяное давление и возрастает вероятность инсульта. Риск сердечно-сосудистых заболеваний также сопряжен с употреблением так званых легких напитков – вина и пива.

Как рассказал Еxpress, британские и китайские ученые под руководством Оксфордского университета долгие годы наблюдали за тем, как алкоголь влияет на здоровье, а именно какое действие он оказывает на сердечно-сосудистую систему человека. В ходе исследования было проанализировано состояние полумиллиона человек.

В исследовании сказано, что ученые установили, что 1-2 порции алкогольного напитка в день могут увеличить риск инсульта на 10-15 процентов и на 38 процентов он возрастает после каждой полбутылки вина, выпитой в день.

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Эксперты предупредили, что выпивая человек должен помнить, что алкоголь: повышает кровяное давление, увеличивает вес и риск диабета, повреждает печень, предсердие.

"Утверждения, что вино и пиво обладают некими магическим защитным действием, не подтверждаются. Чем больше алкоголь выпивает человек, тем выше риск инсульта", – сказал автор исследования профессор Ричард Пето, профессор медицинской статистики и эпидемиологии Оксфордского университета.

Он же подчеркнул, что безопасного количества алкоголя для снижения риска инсульта не существует.

В своем анализе эксперты руководствовались тем, что один напиток определяется как один небольшой бокал вина, бутылка пива или единичная порция крепких напитков.

Текущая статистика показывает, что около 16 из 100 мужчин и 20 из 100 женщин в Великобритании переносят инсульт.

По данным официальной статистики Минздрава, ежегодно в Украине происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов – люди трудоспособного возраста. Совокупные потери экономики Украины от инсульта могут достигать 100 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили отказ от каких продуктов может снизить риск инсульта.