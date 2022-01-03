Ученые назвали напиток, который негативно влияет на состояние волос: может способствовать облысению

Чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваш организм жизненно важных питательных веществ и привести к ломкости и истончению волос. Алкоголь снижает уровень цинка в организме, который является "довольно важным минералом, когда дело касается роста и объема волос".

Существует ряд исследований, показывающих, что недостаток этих питательных веществ может со временем привести к выпадению волос, пишет Express.

Отмечается, что выпадение волос является нормальным явлением, так как мы можем терять от 50 до 100 волос в день, часто даже не замечая этого. Обычно не стоит беспокоиться о выпадении волос, но для некоторых людей это может быть неприятно.

Цинк и фолиевая кислота, как известно, помогают поддерживать силу и густоту волос. К сожалению, чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваш организм этих жизненно важных питательных веществ и привести к облысению.

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Чрезмерное употребление алкоголя не только вредно для ваших волос, но также может отрицательно сказаться на вашем здоровье в целом.

По данным NHS, мужчинам и женщинам не рекомендуется употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю.

"Одна единица равна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству алкоголя, которое средний взрослый может переработать за час", — говорится в исследовании.

Количество единиц напитка зависит от его размера и крепости.

Сохранение гидратации и употребление большого количества воды также может улучшить общее состояние ваших волос.

Как писал OBOZREVATEL, ранее британская певица Мишель Хитон опубликовала серию снимков, которые шокировали сеть. Знаменитость показала себя в период, когда была алко- и наркозависимой.