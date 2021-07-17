Ученые назвали напиток, который ускоряет сжигание жира: детали исследования

Кофе помогает избавиться от висцерального жира, вызывающего серьезные проблемы со здоровьем. Эффект появляется в течение нескольких часов после употребления напитка.

Об этом сообщает издание Express. Дело в том, что такой жир находится очень близко к внутренним органам – печени, поджелудочной железе, кишечнику и даже сердцу. А потому может ухудшать их работу.

Однако ученые выяснили, что кофе способен значительно ускорять метаболизм и окисление жиров на протяжении трех часов после употребления. В рамках исследования участники три месяца выпивали кофе или напиток плацебо. Как оказалось, группа, которая получала кофе, в большей степени потеряла объем висцерального жира и окружность талии.

Другие исследования также подтверждают эту теорию. Так, в Японии участники эксперимента с ожирением и контрольная группа с нормальным весом получали кофе с содержанием кофеина 4 мг на килограмм веса. В обеих группах наблюдалось увеличение скорости метаболизма. Однако процесс сжигания жира был зафиксирован только у людей с нормальным весом.

Как сообщал OBOZREVATEL, самой опасной закуской для тех, кто хочет похудеть, являются картофельные чипсы. Согласно исследованиям, при регулярном потреблении чипсов люди склонны набирать вес.

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