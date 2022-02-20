Ученые приблизились к разгадке, как остановить старение и сохранить молодость: что показали исследования

Ученые, которые долгие годы пытались узнать секрет молодости, пришли к выводу, что лучший способ замедлить старение – продлить период до наступления болезней. В этом, как показали исследования, могут помочь сенолитики – препараты с омолаживающим эффектом.

И хотя их эффективность для человека до конца не доказана, эксперименты с участием животных дали обнадеживающие результаты, пишет Daily Mail. Один из изучаемых методов заключается в том, чтобы давать здоровым людям лекарства, которые лечат рак и диабет, за годы до того, как они появятся.

Так, в 2014 году американские исследователи сделали открытие об антибиотике, который обычно назначают пациентам, перенесшим трансплантацию. В ходе исследования у собак, получавших препарат под названием рапамицин, в среднем возрасте сердечная функция была выше средней для их возраста. Они также реже страдали возрастными проблемами с сердцем в более позднем возрасте по сравнению с группой собак, которым не давали препарат.

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Другие исследования на животных показали, что это может увеличить общую продолжительность жизни на 38 процентов и привести к увеличению энергии в более позднем возрасте.

Исследования на людях показывают, что рапамицин оказывает омолаживающее действие на иммунную систему. Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что пожилые люди, получавшие шестинедельный курс рапамицина, имели необычайно сильную реакцию на прививку от гриппа и меньше заболевали инфекциями по сравнению с группой, которой препарат не давали. Отметили влияние рапамицина и на мышцы – препарат также оказал омолаживающее действие.

В настоящее время во всем мире проводится более 2000 испытаний антивозрастного эффекта рапамицина, из них 1000 – в США.

Другим исследуемым препаратом является метформин для лечения диабета, который используется с 1950-х годов для снижения уровня сахара в крови. Но исследования показали, что люди, которые принимают его, живут дольше, чем те, кто принимает другие лекарства от диабета, и немного дольше, чем люди, у которых нет диабета.

Так как же действуют эти препараты?

Ученые считают, что воздействие на организм похоже на воздействие разгрузочных диет, давно известных своими омолаживающими свойствами.

Недостаток питательных веществ заставляет организм расщеплять собственные клетки для получения энергии, и первыми усваиваются те, которые повреждены или неисправны. Это приводит к отбраковке старых, полумертвых клеток, которые могли вызвать заболевания в более позднем возрасте, в то время как большая часть здоровых клеток остается.

Голодание также заставляет организм использовать жировые запасы в качестве топлива, что стимулирует высвобождение химического вещества, которо способствует возникновению новых связей в мозгу, улучшая познавательные способности.

Такие лекарства, как рапамицин и метформин, обманывают организм, заставляя его думать, что питательных веществ не хватает, вызывая тот же эффект.

Компании Кремниевой долины, инвестирующие в исследования этих препаратов, придумали для них новый термин: сенолитики. И некоторые из них корректируются, чтобы специально обратить вспять эффекты старения.

Также исследования, проведенные в США, показали, что у животных, получавших сенолитическое лекарство дазатиниб, которое уже используется для лечения лейкемии, с меньшей вероятностью развивалось возрастное разрушение позвоночника.

Другие ученые из Кремниевой долины считают, что секрет того, как повернуть время вспять, кроется в наших генах.

В 2006 году японский ученый Шинья Яманака обнаружил крошечные изменения в нашей ДНК, которые могут превращать клетки в более молодые версии самих себя. Сегодня ряд стартапов Кремниевой долины, в том числе фирма Altos Labs Джеффа Безоса, изучают эту технологию, чтобы выяснить, может ли она предотвратить возрастные заболевания.

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