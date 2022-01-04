Ученые рассказали, как курение родителей влияет на детей

Подростки, чьи родители курят, в четыре раза чаще начинают курить сами. Врачи призывают взрослых бросить эту вредную привычку, чтобы не показывать пример молодому поколению.

Об этом свидетельствуют данные новой кампании британского правительства – Better Health Smoking, передает BBC. Исследование показывает влияние взрослых курильщиков на молодых людей.

Отмечается, что 4,9% подростков, чьи родители курят, начали курить, в то время как это сделали только 1,2% подростков, чьи родители не курят.

Исследование должно дать родителям дополнительную мотивацию бросить курить, убеждена министр здравоохранения Мэгги Трауп. Она добавила, что новая кампания подчеркивает "связь курения между поколениями", и это может быть "дополнительной мотивацией, которая нужна многим навсегда отказаться от сигарет в этом году".

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Кроме того, в другом исследовании Джо Леонарди-Би, Мирриам Лизы Джер и Джон Бриттон также указывается, что контакт с другими курильщиками, особенно в семье, является решающим фактором риска страсти к курению у подростков.

Курение родителей, братьев и сестер является сильным и значимым фактором риска привлечения к курению детей и подростков.

"Детей следует защищать от курения, особенно со стороны членов семьи", – отмечают авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые выяснили, что курение может снизить уровень антител в организме человека после вакцинации от коронавируса.