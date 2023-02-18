Как развод влияет на здоровье: опаснее для мужчин

Ученые выяснили, что развод негативно влияет на здоровье мужчин и представляет для них серьезную угрозу. Расторжение брака провоцирует у представителей сильного пола риск инфаркта, старческого слабоумия и ранней смерти.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Копенгагена. В нем приняли участие 4800 человек в возрасте от 48 до 62 лет. Исследователей интересовало долгосрочное влияние разводов на здоровье.

Как выяснилось, расторжение брака сильнее отражается на организм мужчин. Критическим сроком ученые назвали семь лет после развода. Если мужчины остаются одиночками свыше этого срока, то риск заболеваний увеличивается.

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Исследование показало, что в организме разведенных мужчин повышается уровень воспалительных процессов. Самые высокие уровни маркеров воспаления наблюдались у представителей сильного пола с высшим образованием, которые провели 2-6 и более 7 лет в одиночестве. У них уровень воспалительных процессов увеличивался на 17% по сравнению с ровесниками в стабильных отношениях.

Это естественная биологическая реакция на стресс, которая приводит к затвердению артерий, инфаркту или инсульту, развитию опухолей, деменции и даже преждевременной смерти.

Однако эти закономерности были справедливы только для мужчин: у женщин подобных корреляций не было обнаружено. Ученые считают, что это связано с разной реакцией на развод.

Так, мужчины склонны экстернализировать свое поведение после развода, то есть возлагать ответственность за все на внешний мир – на обстоятельства, бывшую партнершу и т.д. Поэтому они могут выпивать "с горя", вести менее здоровый образ жизни, что несет в себе риски для здоровья.

Женщины же, напротив, обычно обвиняют себя, и это выражается в депрессивных симптомах. Депрессия же и алкоголизм по-разному влияют на уровень воспаления в организме.

Кроме того, по мнению ученых, у женщин среднего возраста, в отличие от ровесников мужчин, есть гораздо больше друзей, предлагающих эмоциональную поддержку. Именно это и не дает стресса влиять на здоровье представительниц прекрасного пола.

К тому же, исследование показало, что мужчины больше зависят от женщин, чем наоборот, из-за этого для них развод более опасен.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование, проведенное Британским фондом брака совместно с компанией Savanta ComRes показало, какие пары чаще всего разводятся.

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