Ученые рассказали о пользе оливкового масла: какие заболевания может предотвратить

Употребление оливкового масла вместо маргарина, сливочного масла или майонеза может снизить риск смертности. Также этот ингредиент может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Гарвардской медицинской школы, ранее пользу оливкового масла связывали с более низким уровнем холестерина и меньшим риском сердечных заболеваний или инсульта. Новое исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов, показало, что оливковое масло также может снизить риск смерти от различных причин, пишет Еxpress.

Среди последних сердечные заболевания, рак, нейродегенеративные и респираторные заболевания .

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Отметим, нейродегенеративные заболевания описывают состояния, которые приводят к прогрессирующей дегенерации и гибели нервных клеток, например, слабоумие. Между тем, по данным Национального института рака, к респираторным заболеваниям относятся такие, как фиброз, пневмония и рак легких.

В исследовании приняли участие более 90 000 человек. Их диета оценивалась с помощью опросника каждые четыре года.

Исследователи также заметили, что участники, потреблявшие оливковое масло, часто были более физически активными, имели южноевропейское или средиземноморское происхождение и ели больше фруктов и овощей.

Когда исследовательская группа сравнила тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, с теми, кто редко или никогда его не употреблял, они заметили более низкий риск смертности от различных причин.

Ведущий автор исследования Марта Гуаш-Ферре, доктор философии, сказала: "Возможно, более высокое потребление оливкового масла является признаком более здорового питания и более высокого социально-экономического статуса. Однако даже после поправки на эти и другие факторы наши результаты остались в основном такими же".

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