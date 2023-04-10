Ученые заявили, что медицинские маски делают людей более привлекательными в глазах других

Научные сотрудники из Англии выяснили, что люди кажутся больше симпатичными в защитных медицинских масках. Показатели нового анализа данных противоречат исследованиям, которые проводили до пандемии.

Так, педагог из школы психологии Кардиффского университета и специалист по лицам доктор Майкл Льюис, отметил, что до 2019 года считалось, что медицинские маски снижают привлекательность. Это было связано с тем, что они принуждали людей думать о болезни. Об этом пишет The Guardian.

Путем нового исследования ученые хотели проверить, изменилось ли сейчас отношение людей к маскам.

Первая его часть, которая была проведена в феврале 2021 года и размещена в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, демонстрирует, что изменения таки произошли.

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В исследовании почти полсотни женщин оценивали привлекательность мужских лиц без маски, тех, которые носят обыкновенную маску из ткани, и мужчин в синей медицинской маске, а также тех, кто прикрывает нижнюю часть лица книгой. Больше всего женщинам понравились представители противоположного пола в одноразовых хирургических масках.

Во второй части исследования принимали участие мужчины, которые оценивали женщин в масках — итоги в целом были такими же.

Как заявил Льюис, эпидемия коронавируса повлияла на психологию людей и мы теперь по-другому воспринимаем носителей масок. Люди уже не стараются держаться от людей в масках подальше.

Также, по его словам, возможно маски делают людей более привлекательными, потому что они подчеркивают глаза человека. Ученый рассказал, что другие исследования показали, что закрытие 1/2 лица также делает людей более притягательными. Это связано с тем, что мозг заполняет недостающие пробелы и преувеличивает всеобщую картинку.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета Ларнака – Киев мужчина устроил скандал из-за нежелания одевать защитную маску. Пассажира пытались успокоить во время всего полета, а когда самолет приземлился – арестовали.