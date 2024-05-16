Украина переходит к трехлетнему планированию закупок медицинских товаров

Медицинские закупки Украины впервые заключили договор с поставщиком на закупку лекарственного средства в пределах централизованных программ сроком на три года.

Речь о закупке препарата летрозол для лечения рака, зарегистрированного 15 мая в Государственной казначейской службе Украины.

Цель этих нововведений – более эффективное управление обеспеченностью больниц и минимизация рисков дефицита лекарств и медизделий, поскольку речь идет о переходе на трехлетнее планирование закупок медицинских товаров на национальном уровне.

Чтобы эффективно управлять цепью поставок и обеспечивать медучреждения необходимыми товарами, МЗУ трансформируются в Агентство медицинского обеспечения полного цикла. А трехлетнее планирование – одна из ключевых задач реализации этого плана.

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Как было до этого новшества?

Ежегодно МЗУ заключали контракты с поставщиками в пределах годовой потребности. Однако по некоторым направлениям такой подход имел потенциальный риск возникновения прерывания лечения, в частности, если тендерные процедуры не происходили, или смещались сроки поставок по независимым от МЗУ причинам, таким как обжалование процедур, изменение планов на производствах и т.д.

Нынешнее решение позволяет поставщикам спланировать производство и график поставок на три года вперед и, соответственно, предложить МЗУ более привлекательную цену на свои товары, руководствуясь долгосрочными перспективами сотрудничества.

В свою очередь, для Медзакупок это экономия на закупках, более эффективное управление поставками и существенное уменьшение рисков прерывания лечения пациентов. Ведь непрерывное обеспечение украинцев медицинскими товарами – самый большой приоритет МЗУ.

Следующие шаги

Применение трехлетних договоров будет в первую очередь распространено на закупке онкологических препаратов, а далее этот подход будет применяться также для таких направлений как: буллезный эпидермолиз, эндопротезы, донорство крови, сердечно-сосудистые болезни, рассеянный склероз, легочная артериальная гипертензия и т.д.

"Возможность долгосрочного планирования – это базовая гигиена для устойчивой цепи поставок. Особенно в медицине. Ведь это – история о системном обеспечении украинцев необходимыми медицинскими товарами. Возможность планировать на 3 года вперед в публичном секторе – это роскошь. Делаем все возможное, чтобы использовать ее наполно" и максимально улучшить систему медицинских поставок в Украине", – комментирует генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Напомним, решение, что именно и в каком количестве закупать, принимает Министерство здравоохранения. После доказывания соответствующих документов начинается закупочный процесс.

Перед объявлением закупки мы производим сбор потребности, рыночные консультации, а также формируем медико-технические и другие требования, то есть устанавливаем критерии, которым должны соответствовать лекарства или другие медицинские товары, которые могут поставляться по результатам тендера в системе Prozorro.