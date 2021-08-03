Употребление апельсинов может снизить риск двух опасных болезней, – результаты исследования

Ежедневное употребление нескольких долек апельсина в вашем рационе существенно улучшит функциональность пищеварения, снизит холестерин и даже предотвратит риск заболевания смертельными болезнями. Солнечный фрукт, богатый витамином С, может оказать профилактическое действие против нескольких видов рака и сердечно-сосудистых недугов.

Как сообщил журнал "Eat This" сладкий цитрус имеет множество полезных свойств и диетологи нередко рекомендуют есть апельсины желающим снизить вес, наладить аппетит и укрепить иммунную систему. Однако главная способность этого экзотического фрукта открылась в ходе исследования в 2017 году.

В исследовании, опубликованном в NCBI, приняли участие 13 421 участников. Ежедневное употребление апельсина как отдельного продукта или в качестве ингредиента салата или фреша на протяжении 10 лет показало потрясающие результаты в области преодоления хронических заболеваний сердца. Чем больше участники получали витамина С, тем меньше они подвергались рискам смерти, связанным со слабой сосудистой системой.

Также в рамках этого эксперимента было показано, что более высокие концентрации лимонной кислоты, которая содержится в апельсинах, эффективны в снижении пролиферации раковых клеток пищевода, вызывающие их гибель.

Таким образом специалисты по здоровому питанию призывают не пренебрегать естественным витамином С и максимально разнообразить свой рацион апельсинами, лимонами и грейпфрутами.

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