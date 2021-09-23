Употребление брокколи может снизить риск развития гипертонии: результаты исследования

Британские ученые выяснили, что определенная диета может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Главным же ее продуктом они назвали брокколи.

Как рассказал express.co.uk, со ссылкой на многочисленные исследования британских ученых, в Британии многие люди страдают от повышенного давления, но около пяти миллионов даже не знают о своем недуге. Эти люди, отметили медики, рискуют скончаться от сердечного приступа.

В группе риска: люди, страдающие лишним весом, те, кто курят, имеют родственников с плохим анамнезом. Также риск возрастает с возрастом.

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В статье сказано, что лечить повышенное давление следует не только лекарствами, но и тщательно продумать свою диету.

"Существует очень дешевый, но действенный способ нормализовать давление - надо есть брокколи. Этот овощ богат фолиевой кислотой, фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, калием и магнием. А употребление четырех порций брокколи в неделю значительно снижает артериальное давление по сравнению с теми, кто ест только одну порцию в месяц или меньше", - сказано в статье.

Отмечено, что лучший способ готовки овоща - на пару или попробовать употреблять его сырым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была обнаружено необычное свойство брокколи.