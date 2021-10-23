Употребление черники может способствовать похудению: результаты исследования

Елена Расенко
Елена Расенко
Здоровье
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Употребление черники может способствовать похудению: результаты исследования

Черника помогает улучшить кровообращение, укрепить иммунную систему, поддержать здоровый уровень сахара в крови, а также сжечь жир вокруг талии, тем самым оказывая благоприятное воздействие на весь организм. Ягода богата антиоксидантами, влияющими на метаболизм.

В частности, издание Еxpress описало один из экспериментов, который был проведен в лаборатории Мичиганского университета. Там выяснили на грызунах, как черничная диета влияет на жир.

Достаточно небольшого количества черники ежедневно.

Специалисты отобрали упитанных мышей и три месяца кормили их черникой и обычной едой. Контрольную группу грызунов кормили, как всегда. Первые после такого меню сбросили значительную часть жировой прослойки.

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Исследователи отметили, что черника также может помочь снизить высокий уровень холестерина и выровнять уровень сахара в крови.

Жир на талии может сигнализировать о серьезных проблемах с гормонами, кровью.

"Польза от употребления фруктов и овощей хорошо изучена, но наши открытия в отношении черники показывают, что содержащиеся в ней природные химические вещества обещают смягчить проблемы со здоровьем", – рассказали эксперты.

Они же предупредили, что жир на талии может сигнализировать про серьезные проблемы со здоровьем, например, он может говорить о гормональных проблемах. Также, по словам ученых, жир выделяет химические вещества, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушют чувствительность клеток к инсулину, кровяного давления и свертыванию крови.

"Исследования связывают регулярное умеренное потребление черники со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, смерти и диабета второго типа", – заключили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист назвала самую полезную осеннюю ягоду.

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