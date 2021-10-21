Употребление кофе может снижать риск развития заболеваний печени: результаты исследования

Кофе может снизить риск смерти от цирроза печени на 49%. Также напиток оказывает благотворное влияние на работу почек и сердца.

Как рассказал Еxpress, влияние кофеина на печень было исследовано командой Университета Саутгемптона (Великобритания). По подсчетам ученых, ежегодно болезни этого органа уносят жизни около двух миллионов человек.

Чтобы выяснить, как кофе может влиять на работу печени, специалисты в течении десяти лет наблюдали за пациентами, которые имеют те или иные проблемы с печенью. Среди них были 384 тысячи человек, пьющие кофе, и 109 тысяч человек, которые кофе не пьют.

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В ходе своего исследования команда обнаружила, что люди, которые выпивали в среднем от трех до четырех чашек кофе в день, имели на 21 процент более низкий риск развития хронического заболевания печени по сравнению с контрольной группой.

Также у любителей кофе на 49 процентов был ниже риск смерти от хронического заболевания печени и на 35% они реже страдали от "жирной печени".

К тому же, ученые подчеркнули, что не имело значение, какой именно кофе предпочитали исследуемые – без кофеина, растворимый или натуральный молотый кофе. Эффект был одинаково позитивным.

Оливер Кеннеди, ведущий автор исследования, заметил: "В целом, кофе кажется полезным для многих показателей здоровья. Это касается не только хронических заболеваний печени, но и других заболеваний, таких как хроническая болезнь почек и некоторые виды рака".

В то же время, медики отметили, что полагаться лишь на кофе в борьбе за здоровую печень не стоит. Необходимо следить за массой тела, придерживаться принципов здорового питания, заниматься спортом, регулярно посещать врачей, а также не злоупотреблять алкоголем и табаком.

Печень – один из самых важных внутренних органов человека, железа, выполняющая более 500 жизненно важных функций. Орган контролирует большинство химических веществ в крови и вырабатывает желчь, которая помогает выводить шлаки, расщеплять жиры в тонком кишечнике при пищеварении.

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