Употребление орехов может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: результаты исследования

Такой простой продукт, как орехи может снизить уровень плохого холестерина в крови, а значит, значительно уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют разнообразить свое меню несколькими видами орехов, однако подчеркивают, что наиболее эффективным в борьбе с холестерином является один из их видов.

Как написало издание Еxpress, ссылаясь на исследование в журнале Circulation Research, высокий холестерин и диабет могут стать предвестниками сердечных заболеваний и, впоследствии, инсульта. Чтобы снизить риски ученые предложили есть фундук.

Исследование, опубликованное в Circulation Research, показывает, что употребление большего количества орехов связано с более низкой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и даже смертностью у пациентов с диабетом.

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"Эти орехи могут принести много пользы пациентам с диабетом, например, они могут помочь в усвоении углеводов, которые плохо усваиваются такими пациентами из-за их низкого гликемического индекса", – отметили специалисты.

Они подчеркнули, что фундук может помочь снизить уровень "плохого" холестерина за счет повышения уровня "хорошего" холестерина, который как раз снижает вероятность инфарктов и инсультов.

Они же подчеркнули, что те, кто не любит фундук или е могут есть его по иным причинам, могут попробовать миндаль, фисташки, пекан и грецкие орехи.

Как подчеркнули эксперты, употребление орехов не должно быть разовым, а "стать привычкой". Ощутимые результаты такой диеты могут наступить через восемь недель.

Ученые акцентировали, что древесные орехи благотворно влияют на сердце в целом, что делает их отличным вариантом пищевой добавки в рацион для пациентов с диабетом, поскольку они подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, какой продукт может снизить риск инфаркта и инсульта.