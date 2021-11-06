Употребление рыбы может снизить риск развития деменции: результаты исследования

Всего две порции рыбы в неделю могут уменьшить шансы человека на деменцию. Главным фактором риска развития деменции является возраст и повреждения мозга, вызванные различными заболеваниями.

Как сказано в исследовании, опубликованном в журнале Neurology, наступление деменции можно замедлить. Для этого необходимо пересмотреть свой рацион и внести в него коррективы.

В частности, исследователи обнаружили связь между употреблением большего количества рыбы и снижением риска сосудистых заболеваний головного мозга, которые являются фактором риска сосудистой деменции и инсульта.

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Чтобы выяснить, как рыба влияет на мозг, специалисты проанализировали МРТ (Магнитно-резонансная томография, при проведении которой используется магнитное поле и радиоволны для получения изображений структур организма) 1623 человек в возрасте старше 65 лет без инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции в анамнезе. Участники исследования также заполнили анкету о своих диетических привычках.

Далее они были разделены на четыре группы в зависимости от того, как часто они ели рыбу: менее одного раза в неделю, примерно один раз в неделю, два-три раза в неделю или четыре или более раз в неделю.

У участников, которые сказали, что они ели больше рыбы, было меньше признаков повреждения мозга при МРТ-сканировании.

Наиболее эффективна рыбная диета оказалась для людей в возрасте 65-69 лет по сравнению с пожилыми людьми, участвовавшими в исследовании, и не было значительной взаимосвязи у людей старше 75 лет, отметили ученые.

"Для большинства из нас риск развития деменции зависит от сложного взаимодействия множества генетических факторов и факторов окружающей среды. Понимание того, какие аспекты нашего образа жизни оказывают наибольшее влияние на здоровье нашего мозга, является главным принципом к расширению прав и возможностей людей принимать осознанные решения о том, как они проживают свою жизнь", – сказала руководитель отдела исследований Alzheimer’s Research UK Роза Санчо, комментируя полученные данные.

"Исследования показывают, что то, что хорошо для вашего сердца, как правило, полезно для мозга. Тут идет речь о контроле артериального давления и холестерина, отказе от курения, употребления алкоголя и ведения активного образа жизни – все это связано с улучшением здоровья мозга", – добавила она.

Известно, что Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) рекомендует употреблять две порции рыбы в неделю в рамках сбалансированной диеты. При чем там отмечают, что принципиально важен способ ее приготовления. Запеченная или приготовленная на гриле рыба явно обладает полезными свойствами. А вот поджаренная рыба не несет большой пользы.

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