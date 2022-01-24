Зеленый чай может снизить риск инсульта: результаты исследования

Инсульт в обеих формах – ишемической (инфаркт мозга) и геморрагической (кровоизлияние в мозг) – это одна из основных причин смерти и инвалидности во всем мире. По данным японских ученых, риск его наступления на 62% может снизить зеленый чай.

В исследовании, проведенном специалистами из Университета Осаки в Суйте, обнаружили, что этот напиток особенно полезен для предотвращения опасности инсульта. Об этом сообщает издание Express.

Отметим, данное заболевание опасно не только для пожилых. Четверть всех инсультов поражают людей до 65 лет. Это, как правило, лица с повышенным артериальным давлением или высоким уровнем холестерина.

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Врачи поясняют, что когда артериальное давление достигает определенного порога, повышается вероятность образования тромбов, которые могут препятствовать попаданию крови в мозг. С другой стороны высокий уровень холестерина способствует образованию бляшек в артериях, которые могут отрываться и блокировать сосуды, ведущие к мозгу.

Таким образом, предотвращение риска инсульта обычно приводит к снижению риска обоих вышеупомянутых состояний.

Исследование, участниками которого стали японцы, пережившие инсульт, показало: у тех, кто ежедневно выпивал не менее семи чашек зеленого чая, риск смерти снижался на 62% по сравнению с людьми, не употреблявшими этот горячий напиток.

Специалисты изучили данные более 46 000 японцев в возрасте от 40 до 79 лет. В выборку вошли люди, которые перенесли сердечный приступ или инсульт, или ни то, ни другое.

Респонденты должны были заполнить анкеты о образе жизни, истории болезни и диете, включая потребление чая и кофе.

Исследователи отметили, что частое потребление зеленого чая, как правило, коррелирует с большим потреблением рыбы, фруктов и соевых бобов.

Автор исследования доктор Хироясу, профессор японского Университета Осаки в Суйте, отметил: "Важное отличие в том, что в японской культуре зеленый чай обычно готовят, заваривая на воде и без сахара. Самый здоровый способ приготовления такого напитка – без добавления ненужного количества сахара".

Результаты исследования показывают, что потребление зеленого чая приводит к значительному снижению систолического артериального давления и общего холестерина ЛПНП.

Однако японские ученые не обнаружили, какие аспекты зеленого чая дали такие результаты.

В то же время, по данным Harvard Health (США), основными полезными для здоровья веществами, содержащимися в чае, являются полифенолы, особенно катехины и эпикатехины.

Было высказано предположение, что молекулы катехинов в зеленом чае помогают предотвратить сосудистые заболевания, такие как инсульт, благодаря их антиоксидантному и противовоспалительному действию. Обычно они могут блокировать возникновение таких состояний, как гипертония.

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