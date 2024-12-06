МЗУ добавили новую категорию в е-каталог Prozorro Market: расходные материалы для гемодиализа

Медицинские закупки Украины (МЗУ), администрирующие медицинскую часть электронного каталога Prozorro Market, системно усовершенствуют существующие категории медицинских изделий в нем и добавляют новые с учетом потребностей учреждений здравоохранения Украины.

Так, команда МЗУ добавила новую категорию – расходные материалы для проведения процедуры гемодиализа. Это жизненно необходимая процедура для поддержания жизни пациентов с хронической или ОПН.

Гемодиализ – это метод удаления отходов обмена веществ, излишней жидкости и токсинов из крови, которые накапливаются из-за недостаточной работы почек. Эта процедура по очищению крови проводится с помощью специального аппарата – диализатора или "искусственной почки". Кровь пациента проходит через диализатор, где очищается с помощью специальной полупроницаемой мембраны. Мембрана позволяет проходить молекулам отходов и излишней жидкости, но задерживает важнейшие компоненты крови. Очищенная кровь возвращается в организм пациента.

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Основные показания к гемодиализу включают:

Хроническую почечную недостаточность последней стадии;

Острую почечную недостаточность, когда другие методы лечения не являются эффективными;

Накопление токсичных веществ или избытка жидкости, угрожающих здоровью пациента.

Именно расходные материалы для вышеупомянутых аппаратов гемодиализа МЗУ добавили в электронный каталог. При создании новой категории товаров для гемодиализа МЗУ провели консультации с врачами соответствующей специальности и посетили современный центр гемодиализа. Этот визит позволил команде МЗУ лучше понять потребности пациентов и медицинского персонала, работающих с этим оборудованием, чтобы максимально точно подобрать материалы для этой категории. В частности, речь идет о таких материалах как иглы для проведения диализа, кровопроводящие магистрали к диализатору (артерия-вена), диализатор, жидкие концентраты, порошковые картриджи, ультрафильтры для дополнительной очистки диализующего раствора и т.д.

"В Украине несколько тысяч пациентов нуждаются в регулярном проведении гемодиализа. Простой и удобный доступ больниц к "расходникам" через электронный каталог позволит обеспечить быструю поставку необходимых материалов в больницы и позволит украинцам с почечной недостаточностью получать непрерывную и своевременную помощь", - отметила руководитель отдела администрирования. электронного каталога МЗУ Оксана Коваль.

Электронный каталог Prozorro Market – это маркетплейс, где публичные заказчики могут легко, эффективно и экономно покупать необходимые товары, а поставщики – реализовывать свою продукцию. Медицинскую часть каталога администрируют МЗУ.