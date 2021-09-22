Перспективы лечения камней в почках

Недавно проходило ежегодное собрание Американской урологической ассоциации (AUA), где обсуждались вопросы здоровья почек, а именно – лечение и профилактика образования камней.

По словам доктора медицины, профессора урологии Университета Дьюка в Дареме, Северная Каролина, Гленна Премингер, ученые с оптимизмом смотрят на этот вопрос, поскольку связывают свои ожидания с генной терапией, новыми терапевтическими лекарствами, которые сейчас проходят клинические испытания, и многообещающей пищевой добавкой.

Это имеет особую важность, поскольку согласно данным, опубликованным в Журнале урологии, заболеваемость почечнокаменной болезнью в США растет, расчетный ежегодный кумулятивный показатель с 2005 года вырос с 0,6 до 1%.

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Одним из наиболее интересных направлений лечения камней в медицине являются генетические исследования. Есть данные, что 11% взрослых и 29% пациентов, которым поставлен диагноз до 25 лет, могут иметь моногенную мутацию, вызывающую почечнокаменную болезнь и влияющую на функцию почек.

Первичную гипероксалурию следует подозревать, если содержание оксалата в моче у взрослых без дисфункции кишечника превышает 75 мг / день, в соответствии с рекомендациями AUA, и этих пациентов следует направлять на генетическое тестирование. Генетическое тестирование также следует рассматривать в случаях высокого риска, таких как дети с семейным анамнезом камней и пациенты с нефрокальцинозом или камнями и сопутствующим хроническим заболеванием почек.

По словам доктора медицины, президента AUA Скотта К. Свенсона, генная терапия – захватывающий рубеж в уменьшении камней в почках. Использование ножничной техники CRISPR-CAS9 может в конечном итоге помочь в лечении пациентов с каменной болезнью с моногенетической причиной.

В дополнение к обещаниям генной терапии, большой терапевтический потенциал имеет класс препаратов с малой интерферирующей (si) РНК.

Один из таких агентов, люмасиран (Oxlumo) – ингибитор РНК, направленный на печень, он одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения редкого генетического заболевания – первичной гипероксалурии 1 типа. В исследовании фазы 3, опубликованном ранее в этом году в Медицинском журнале Новой Англии, было показано, что он влияет на выведение оксалатов с мочой, которые являются причиной образования камней в почках и почечной недостаточности. Как сообщали исследователи, у большинства пациентов, получавших люмасиран, через полгода лечения отмечалась нормализация уровня оксалатов.

Свенсон также сказал, что многообещающей является пищевая добавка Moonstone, указав, что согласно недавним исследованиям, большинство добавок неэффективны для лечения камней в почках.

Moonstone – первый запатентованный продукт, разработанный ведущими специалистами по лечению заболеваний почек, включая Национальный фонд почек, и экспертами по напиткам для улучшения здоровья почек. Добавка содержит 30 мг цитрата щелочного металла. Исследования показали, что цитрат щелочного металла из природных минеральных солей снижает риск кристаллизации.

В большом ретроспективном анализе, опубликованном в "Урологии", показано, что использование бикарбоната натрия или калия для подщелачивания мочи пациентов и повышения содержания цитрата в моче позволило достичь результатов, сопоставимых с результатами, полученными при применении цитрата калия. Важным преимуществом является невысокая стоимость добавки, что позволяет экономить до 84% в сравнении с дженериком или препаратом цитрата калия.

Увеличение потребления воды – один из самых простых и дешевых способов уменьшить образование камней. В ходе исследования PUSH Сетью исследования мочевых камней (USDRN) изучается модификация поведения. Для этого используется умная бутылка с водой, которая напоминает пить больше жидкости, чтобы предотвратить образование камней.

По словам Родриго Доналисиу да Силва, доктора медицинских наук, уролога из Медицинского университета Колорадо и Денверского здравоохранения, недорогие методы профилактики, такие как умная бутылка с водой, являются важным направлением исследований.