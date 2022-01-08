В Британии рассказали о симптоме штамма Омикрон, который может проявляться на коже

Ученые предупреждают, что есть новый симптом коронавируса, на который следует обратить внимание, и он напрямую связан с вариантом Омикрона. Новый штамм может вызывать кожную сыпь.

Согласно приложению ZOE Covid Symptom Study, люди, заразившиеся этим вариантом, жалуются на кожную сыпь. Но, что еще хуже, сыпь не одна, а две, пишет Dailystar.

Первой и более вероятной является сыпь, которая проявляется в виде выпуклостей и может вызывать сильный зуд. Считается, что она начинается на ладонях или ступнях ног.

Вторая сыпь – это сыпь по типу потницы, которая появляется по всему телу, но чаще всего на локтях, коленях и тыльной стороне рук и ног.

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Поскольку число случаев заболевания увеличивалось каждую неделю с момента первого обнаружения этого варианта, профессор Тим Спектор, руководитель исследования ZOE, предупредил, что новые цифры рисуют "тревожную картину".

"Количество новых симптоматических случаев резко возросло за последнюю неделю, что сделало это самым большим скачком среди случаев, которые я видел с тех пор, как мы начали исследование ZOE COVID", говорит профессор.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что предварительные данные, основанные на примерно 2500 вероятных случаях, о которых сообщалось в приложении ZOE, позволяют предположить, что Omicron более мягкий, чем Delta.

"Чтобы помочь нам замедлить распространение, мой совет по-прежнему остается в силе: избегайте собираться в помещении, и, если вы встречаетесь с людьми, убедитесь, что у всех нет симптомов простуды, проверьте себя непосредственно перед этим и сделайте полную вакцинацию", – добавил Тим Спектор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у зараженных Омикроном болезнь обычно протекает легко. Также врачи рассказали о симптомах, которые могут быть у пациентов.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях – привиться от коронавируса, а тем, кто прошел полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!