Вакцины не существует: в Минздраве рассказали, как опасная лихорадка Западного Нила попадает в Украину

Хотя уровень смертности от ли

хорадки Западного Нила достигает 17%, а от COVID-19 всего 2%, второе заболевание считается более опасным. В отличие от вспышек африканской лихорадки, "корона" практически всегда распространяется эпидемически.

Так считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Однако он отмечает, что пренебрегать опасностью лихорадки Западного Нила не стоит.

"Если посмотреть на количество смертельных случаев, тяжесть протекания, то COVID-19 будет безусловно на первом месте. Лихорадка Западного Нила также достаточно угрожающая болезнь, потому что среднестатистическая летальность находится на уровне 17%, и это очень высокий показатель (оценка для COVID-19 находилась на уровне 2%). Но лихорадка Западного Нила достаточно редко переходит в эпидемические формы, когда охватываются большие слои населения. Коронавирус, даже на фоне этих 2%, охватывает достаточно широкие слои населения и циркулирует по всему миру уже не первый год". , – рассказал Кузин.

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Как известно, COVID-19 передается воздушно-капельным путём. Лихорадка Западного Нила – это заболевание, передающееся комарами. Поэтому это "совершенно разные заболевания с точки зрения факторов передачи", напомнил врач. Он уточнил, что это еще один фактор, который делает Ковид более опасным.

"Ни одна страна не достигла полноценной элиминации коронавируса. Вирус циркулирует в популяции, становится рутинным элементом каждого зимнего сезона. Поэтому COVID-19 будет с нами на постоянной основе. Лихорадка Западного Нила, скажем, подвергается средствам индивидуальной защиты", – отметил Кузин.

Циркуляцию вируса лихорадки Западного Нила, по его словам, в Украине чаще фиксировали в Одесской, Донецкой и Киевской областях.

"Сейчас из-за потепления видим, что меняется циркуляция комаров, которые переносят это инфекционное заболевание. И эта циркуляция происходит более активно. Комары, которые переносят лихорадку Западного Нила, это абсолютно обычные комары, которых мы встречаем в быту. Они не являются региональными, специфическими" , – объяснил Кузин.

80% людей, инфицировавшихся вирусом лихорадки Западного Нила, переносят это заболевание без симптомов. Лишь у 20% людей появляются клинические проявления и чаще всего в гриппоподобной форме.

"Обычно инкубационный период после укуса длится от одного дня до одной недели, после резко повышается температура, иногда может быть рвота, человек может наблюдать у себя появление определенной сыпи. В общем, случаи, которые мы наблюдали, почти все одинаковы с точки зрения клинического течения. Это все лихорадочная форма, но в то же время эта болезнь может приводить к летальным случаям", – рассказал врач.

Механизм передачи этой болезни очень прост. Разносчиком вируса являются перелетные птицы, прилетающие с Африки. Украинский комар, сначала кусающий эту птицу, получает вирус, а впоследствии через такой же укус передает его человеку.

"Единственный механизм защиты от лихорадки Западного Нила – это применение персональных мер защиты, в частности репеллентов, москитных сеток на окнах, ограничение пребывания на улице с открытыми участками тела", – отметил врач.

Он уточнил: раньше болезнь была эндемична только для некоторых регионов, а теперь из-за изменения климата "мы будем наблюдать изменение популяции комаров" и, соответственно, распространение африканской лихорадки.

"Но это не значит, что нас всех ожидают какие-то эпидемии", – подчеркнул Кузин.

К сожалению, лечения против лихорадки Западного Нила не существует, нет и вакцины. Поэтому врач призвал украинцев не пренебрегать своей безопасностью.

"Человек должен заботиться о персональной защите по крайней мере в течение летнего периода, когда происходит циркуляция комаров. Если человек наблюдает после укуса комара резкую горячку, испытывает определенную аллергическую реакцию, появление сыпи или другие симптомы, пациент должен обратиться к врачу", – призвал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с июня по последний день августа на лечении находились 17 человек с подтвержденным диагнозом лихорадки Западного Нила. К сожалению, жизнь трех пациентов спасти не удалось.

А в Ивано-Франковской области умерла 80-летняя женщина, болевшая новым штаммом COVID-19 FLiRT. У нее были и сопутствующие заболевания, но основным диагнозом все же была коронавирусная болезнь.

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