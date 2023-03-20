Весенняя аллергия: причины, симптомы и профилактика

Весна – прекрасное время года, когда природа оживает, деревья расцветают, а все вокруг наполняется свежестью и ароматами. Но для людей, страдающих весенней аллергией, это время может быть очень неприятным и даже опасным.

Весенняя аллергия, также известная как сезонный аллергический ринит, это реакция организма на пыльцу деревьев, цветов, трав и других растений. Когда эта пыльца вместе с воздухом попадает в организм человека, она вызывает выработку антител и других веществ, приводящих к развитию симптомов аллергии. Среди симптомов весенней аллергии могут быть кашель, чихание, зуд и заложенный нос, воспаление глаз и покраснение кожи. В некоторых случаях развиваются более серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и астматические приступы. Аллергия может существенно ухудшить качество жизни человека. Поэтому важно знать, как предотвратить развитие этой аллергии и какие методы лечения помогут уменьшить симптомы. А также улучшат качество жизни людей, которые сталкиваются с этой проблемой.

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Основные методы предупреждения весенней аллергии – это избегание контакта с аллергенами, использование специальных препаратов для уменьшения симптомов, а также соблюдение здорового образа жизни. Если вы заметили симптомы, то не следует затягивать с лечением. Следует сразу обращаться к врачу для получения профессиональной консультации и назначения эффективных препаратов.

У фармацевтической компании "Здоровье" есть несколько линеек препаратов, нацеленных на облегчение состояния аллергиков. В частности, при крапивнице, сенной лихорадке, аллергическом рините, которые могут возникать в ответ на сезонное цветение, применяются следующие антигистаминные препараты:

АллергоМакс представлен сразу в трех формах – спрей (действующие вещества диметинден и фенилэфрин), таблетки и сироп (действующее вещество дезлоратадин). Это делает прием препарата удобным в разных ситуациях и дает выбор назначения с учетом возраста детей. Так сироп можно применять для лечения детей от 6 месяцев, спрей – от 6 лет, таблетки – от 12 лет. АллергоМакс в форме спрея благодаря сосудосуживающему и антигистаминному компонентам уменьшает выделение из носа и способствует очищению носовых ходов, не нарушая при этом физиологических функций мерцательного эпителия и слизистой носа. Дезлоратадин, входящий в состав препарата в форме сиропа и таблеток, кроме противоаллергической активности, оказывает противовоспалительное действие. Рекомендуется при таких состояниях, как чихание, выделение из носа, зуд, отек и заложенность носа, а также зуд и покраснение глаз, слезотечение, крапивница.

Лоратадин-Здоровье выпускается в двух формах – таблетки и сироп. Сироп применяют для лечения детей от 2 лет, таблетки – от 12 лет.

Преимуществами лоратадина и дезлоратадина не только отсутствие седативного эффекта но и наличие детских лекарственных форм, благодаря чему эти препараты можно рекомендовать как средства первой линии при лечении аллергических заболеваний у детской категории пациентов.

Беклометазон-Здоровье спрей назальный. Обеспечивает базовое профилактическое лечение сенной лихорадки при применении перед действием аллергена. При регулярном применении беклометазона дипропионат предотвращает повторные проявления симптомов аллергии. Применяется только для взрослых.

В комплексном лечении аллергических ринитов поможет спрей Аквамакс. Препарат содержит стабилизированный 0,65% раствор хлорида натрия. Натрия хлорид может быть полезен пациентам с аллергическим ринитом, так как помогает уменьшить отек и раздражение в носу. Аквамакс спрей увлажняет слизистую носа, разжижает густую слизь и способствует легкому удалению. Это помогает восстановить носовое дыхание, сокращает период реабилитации и позволяет снизить дозу и частоту применения сосудосуживающих средств местного действия.

Весенняя аллергия может оказаться довольно неприятной и даже опасной для здоровья людей. Однако важно знать, что существуют различные методы предупреждения и лечения. Своевременное и правильное лечение поможет снизить симптомы и улучшить качество жизни.

Берегите свое здоровье и наслаждайтесь красотой весенней природы без ограничений!