Врач объяснила, почему важно вакцинироваться от гриппа и кому грозит тяжелое течение болезни

У людей пожилого возраста из-за ослабленного иммунитета грипп может вызвать ряд осложнений, например, пневмонию или спровоцировать инсульт. Вакцинация от гриппа способна защитить человека от тяжелых последствий заражения.

Как рассказала в интервью НВ профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха, людям пожилого возраста крайне важно пройти иммунизацию от гриппа. Она же напомнила, что тех, у кого развилась пневмония, на фоне того ж гриппа, госпитализируют в отделения, где лечатся ковид-пациенты, а это значительно повышает риск для дальнейшего заражения уже коронавирусом.

Она подчеркнула, что риск заразиться двумя инфекциями одновременно – достаточно высокий, что значительно усугубит состояние заразившегося человека. По словам медика, до 10% людей, которых госпитализируют с тяжелыми формами COVID-19, могут быть также инфицированы вирусом гриппа.

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"И для них это, к сожалению, огромный риск, ведь речь идет о тяжелом поражении легких", – сказала Волоха.

Также врач отметила, что вероятность заразиться гриппом в этом сезоне достаточно высока. По ее мнению, грипп в этот раз будет вести себя более агрессивно, так как в прошлом эпидсезоне он встречался не так часто, кроме того, подчеркнула врач, "многие украинцы перестали соблюдать масочный режим, что способствует распространению и гриппа в том числе".

Говоря о вакцинации она отметила, что сделать прививку от гриппа можно в частной клинике, у семейного врача, а также, купив ее в аптеке.

Она же предупредила, что пик заболеваемости гриппом еще впереди. Как предположила врач, наибольшее число зараженных гриппом будет фиксироваться в Украине в декабре-феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице сделать прививку от гриппа можно будет в аптеках.