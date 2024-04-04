Выбор стоматолога: 6 отпугивающих условий

Рано или поздно мы все обращаемся к стоматологу с какой-либо проблемой. Здоровье зубов и полости рта зависит от своевременного и профессионального лечения. И в этом немаловажную роль играет выбор клиники и врача. Учитывая распространенность стоматологических клиник, особенно в больших городах, крайне сложно выбрать действительно качественные услуги и не переплатить.

Несмотря на развитие новых технологий, далеко не каждая клиника может похвастаться качественной диагностикой и лечением. Мы проанализировали 6 распространенных особенностей работы клиник, которые должны вас насторожить. Как сохранить зубы и нервы и не обойти вниманием важные детали?

Техническое оснащение, которого нет

В стоматологической клинике должна работать команда профессионалов, каждый из которых занимается своим узкоспециализированным направлением. Хирург должен заниматься удалением зубов и костной пластикой, установкой имплантатов. Ортопед - протезированием зубов, ортодонт - патологиями прикуса, пародонтолог - состоянием десны и т. д.

Видео дня

Для эффективной работы команды узких специалистов стоматологическая клиника должна иметь высокий уровень технического оснащения. Вам стоит точно отказаться от клиники, в которой нет микроскопа. Если вам ставят пломбы или пломбируют корневые каналы без микроскопа – это должно вас насторожить. 90% у вас будут осложнения!

Бегите из клиники, где на первичной консультации вас не отправили на КТ. Если вам делают диагностику без 3D-снимка, знайте – это непрофессионально. Невозможно сделать качественную диагностику одним лишь внутриротовым осмотром и прицельными рентгенологическими снимками.

В хорошей стоматологической клинике обязательно должны быть:

- микроскоп;

- 3D-снимок;

- внутриротовый сканер.

Никакого "терпите!", чистота и гигиена

Задача доктора - создать максимально комфортные условия во время лечения пациента. Количество анестезии должно быть достаточно для безболезненного лечения. Психологическая атмосфера в клинике также играет очень важную роль во время лечения. Придя на первичную консультацию, не бойтесь задавать неудобные вопросы доктору.

Не секрет, что в клинике должна быть стерильная чистота. Обратите внимание, чтобы весь стоматологический инструментарий распаковывался у вас на глазах.

Маркетинг, агрессивная реклама

Это должно насторожить в первую очередь! "Зубы за один день", "коронка под ключ", "имплант+коронка 5000 грн" – использование маркетинга подобного типа красноречиво говорит или о непрофессионализме врача, или о желании заманить вас "в свои сети". Это невозможно, и это введение в заблуждение пациента! Такая реклама направлена на привлечение как можно больше клиентов обманным путем. Уважающие себя специалисты, профессионалы не пойдут на этот шаг. Агрессивная реклама в медицине - это крайность, которой не должно быть.

Поверхностная консультация

Качественная консультация должна быть комплексной, направленной на выявление патологий зубочелюстной системы, которая включает не только кариес и пульпит, но и заболевания слизистых оболочек и т. д. Комплексный подход заключается в том, чтобы тщательно и достоверно собрать анамнез, то есть историю заболеваний.

Врач должен подробно очертить предстоящий план лечения и озвучить приблизительную сумму, которая может потребоваться на всю терапию. Если вас консультируют очень поверхностно, не углубляясь в проблему, не озвучивая плана лечения - это не ваша клиника.

Некачественные, дешевые расходные материалы

Еще один важный аспект - это расходные материалы, которые применяются в клинике. Лучше всего, когда используются не бюджетные, а высококачественные материалы, пусть и немного дороже. Вас должно насторожить использование дешевых расходных материалов. Иногда, конечно, это крайне сложно проверить. Недобросовестные врачи могут применять недорогие материалы, выдавая их за качественные.

Здесь в первую очередь речь идет о заработке денег и об оказании услуг без стремления обезопасить пациента от некачественной работы. Ожидания от такого "лечения" не всегда оправдываются, и пациенты понимают, что реклама подвела.

Быстрая и не сертифицированная имплантация

Часто клиники используют неправдивую рекламу об имплантатах, которые якобы можно ставить без каких-либо противопоказаний. Устанавливая не сертифицированные имплантаты, пациенты рискуют в дальнейшем вовсе остаться без зубов в случае осложнений. Довольно часто такие пациенты обречены на использование съемных конструкций. Те же базальные импланты могут вызвать серьезные осложнения и принесут больше вреда, чем добра.

Безопасное, качественное лечение, быстро и недорого - это фантастика. Качественные стоматологические услуги требуют времени, средств и усилий специалистов. В современной стоматологии невозможно работать без технологического оборудования, качественных расходных материалов и команды профессиональных врачей.

Планируя лечение в стоматологической клинике, не стоит ориентироваться на близость клиники к дому, скидки или многообещающую рекламу. Важно помнить, что стоматология - это очень важная часть нашего здоровья, эстетики нашей улыбки и внешнего вида в целом. Поэтому при выборе клиники и врача, будьте предельно внимательны к деталям.