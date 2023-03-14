Защита сердца: как уберечься от ишемической болезни и сохранить здоровье

Ишемическая болезнь сердца - одно из самых распространенных сердечных заболеваний в мире. Ограниченный приток крови к сердечным мышцам приводит к сильной боли в груди, сердечному приступу и другим серьезным осложнениям.

Несмотря на достигнутые в последние десятилетия успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца, она до сих пор является актуальной проблемой современной кардиологии. В течение длительного времени специалисты вели поиск так называемых цитопротекторов – веществ, которые могли бы предотвратить негативное влияние кислородного голодания на жизнеспособность клеток.

Эта задача особенно важна, поскольку основным патологическим состоянием, возникающим при многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, является гипоксия. Клинические данные свидетельствуют о том, что перспективным направлением в борьбе с этим является использование фармакологических средств, которые уменьшают гипоксию и повышают устойчивость организма к кислородной недостаточности .

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В 95-97% случаев причиной развития ишемической болезни сердца становятся атеросклеротические поражения коронарных артерий, что в свою очередь вызывает недостаточное питание сердца, то есть ишемию. Ведущая роль в процессе развития патологии сердечно-сосудистой системы принадлежит дисфункции эндотелия (оболочки) сосудов.

В последние годы появились лекарственные средства, первичный эффект которых обусловлен влиянием на метаболические процессы. Таков препарат Кардиоаргинин-Здоровье — оригинальный комбинированный кардиологический препарат. Это инновационная разработка компании "Здоровье", которая используется для комплексного лечения сердечно-сосудистой патологии.

Одним из основных компонентов препарата является аргинин аминокислота.

Аргинин играет немаловажную роль в функционировании сердца, в частности при ишемическом заболевании. Он выступает в роли донатора оксида азота (NO), который играет важную роль в расширении кровеносных сосудов, уменьшении воспаления и защите вида окислительного стресса. Оксид азота также оказывает влияние на уровень кальция в клетках сердца, что положительно действует на его функцию.

Метаболическое кардиопротекторное действие препарата обусловлено способностью действующих веществ активировать процессы энергообеспечения сердечной мышцы, восстанавливать обмен протеинов в миокарде, стимулировать синтез аминокислот, аминосахаров и нуклеотидов.

Препарат применяют для лечения взрослых в дозировке по 15 мл сиропа в сутки.

Борьба с ишемической болезнью сердца может помочь сохранить и улучшить качество жизни пациентов, улучшить общее самочувствие и повысить выносливость физических нагрузок.

Кардиоаргинин-Здоровье в защите вашего сердца!