Здоровая еда – ключ к уменьшению хронической боли

Хроническая боль – это навсегда, или есть способы избавиться от нее? Возможно, решение проблемы лежит на поверхности. Об этом говорят и результаты новых исследований, опубликованных недавно в Nutrition Research.

Соблюдение здоровой диеты может помочь снизить интенсивность хронической боли, независимо от веса человека. Понятно, что здоровое питание оказывает положительное влияние на здоровье и самочувствие. Но, как именно пища может влиять на интенсивность хронической боли?

Хроническая боль – часть повседневной жизни

Ученые говорят: каждый 5 человек в мире испытывает хроническую боль, которая негативно влияет на все аспекты обыденной жизни. Низкокачественные диеты способствуют оксидативному стрессу, который может усилить боль.

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Если до сих пор только обезболивающие препараты помогали избавиться от боли, теперь, благодаря результатам проведенного исследования, эксперты отмечают: соблюдение здоровой диеты может быть одним из способов уменьшения интенсивности хронической боли, независимо от веса человека. Более того, исследования могут предложить простой и легкодоступный инструмент для борьбы с хронической болью.

"Последствия могут быть особенно значимыми, учитывая то, сколько людей живут с этой распространенной проблемой со здоровьем, которая приводит к инвалидности", - автор исследования Сью Уорд, исследовательница и кандидат доктора философии в Университете Южной Австралии.

В процессе исследования выяснилось, что чаще всего хроническую боль испытывают в основном люди, с избыточным весом – по сравнению с населением в целом. "Выбор пищи влияет на общее качество диеты, возникновение болевых ощущений, а также на вес и запуск воспалительных процессов в организме", – эксперты о новом исследовании, а также о том, почему пища, которую вы едите, может облегчить хроническую боль.

Здоровое питание – более низкий уровень боли

В рамках исследования Сью Уорд и ее коллеги рассмотрели данные 654 австралийцев, у которых регистрировали вес, индекс массы тела (ИМТ), размер талии и другие измерения в клинических условиях. Участникам исследования было в среднем 50 лет и 96% из них были белыми. Опрос касался ряда тем, включая социально-экономический статус, образ жизни, уровень боли.

Команда исследователей принимала за ориентир австралийские диетические рекомендации, на основе которых определила здоровую диету, включающую "основные продукты": овощи и фрукты, зерно, молочные продукты и их альтернативы, а также нежирное мясо.Проанализировав полученные данные, они обнаружили, что участники сообщали о меньшей хронической боли, когда более тщательно придерживались этой здоровой диеты. Это было правдой вне зависимости от их ИМТ, окружности талии и жира в организме.

"Многие участники имели высокий уровень жира в организме, и не соблюдали диетические рекомендации, поэтому имели низкое качество диеты. Однако люди, которые более тщательно придерживались указаний, имели более низкий уровень телесной боли. Здоровая диета может помочь справиться с болью, вне зависимости от веса человека", - говорит Сью Уорд.

В процессе исследования также обнаружили, что связь между хронической болью и диетой разная у мужчин и женщин. "Женщины, которые придерживались более качественной диеты, сообщили о меньшей боли и имели лучшую физическую форму. Этот эффект был менее выражен у мужчин", - отмечает исследовательница.

"Эксперты до сих пор не уверены на 100%, почему это так", – Лариса Страт, доктор философии , доцент кафедры результатов здравоохранения и биомедицинской информатики (HOBI) Медицинского колледжа Университета Флориды. Сейчас она проводит исследования относительно того, потребляют ли женщины больше пищевых. волокон, чем мужчины, что может иметь эффект домино на здоровье кишечника и боль. По сути, здоровый кишечник может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови, которые связаны с воспалением и болью. "Могут быть отличия в том, как мужчины и женщины переваривают еду, а также отличия в микробиоми кишечника, которые влияют на эту связь", – добавила Страт.

Почему еда, которую вы едите, влияет на интенсивность боли?

Исследователи увидели связь некачественной диеты с отрицательными последствиями боли. "Диеты плохого качества способствуют увеличению веса, что иногда может провоцировать боль в суставах или другие виды боли", – Роберт Зорге, доктор философии , профессор психологии и исследователь боли в Университете Алабамы в Бирмингеме.

Эксперты пришли к согласию: воспаление – еще один вероятный виновник боли. Доктор Зорге объяснил: некачественная пища может спровоцировать легкое воспаление по всему телу. Исследователи все еще выясняют, почему это так. Но, вполне возможно, что употребление избыточного количества ультраобработанных продуктов или рафинированного сахара может "разбудить иммунную систему" ​​так же, как бактерии или вирусы. Это выглядит так, будто по всему телу горят химические вещества.

"Воспаление связано с повреждением тканей, возбудимостью нервной системы и постоянной хронической болью", - сказал Уорд.Большое употребление сахара, насыщенных жиров и животного белка связано с окислительным стрессом, который очень похож на воспаление.

"Окислительный стресс – явление, при котором количество свободных радикалов превышает количество антиоксидантов – потребленных и естественным образом содержащихся в организме. Окислительный стресс может привести к повреждению нервов и боли", – говорит Страт.

"И наоборот, продукты, богатые питательными веществами, могут улучшить микробиом кишечника, а также обеспечить антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, защищающими клетки от повреждений. Эти комбинированные эффекты помогают снизить оксидантный стресс и хроническое воспаление", – отмечает Уорд.

Воспаление и окислительный стресс частично объясняют, почему новое исследование выявило, что здоровое питание связано с меньшей хронической болью, независимо от веса человека.

"Многие люди со здоровым ИМТ испытывают хроническую боль. Значит, есть еще что-то. Поэтому нужно смотреть не только на структуру тела человека , но и применять индивидуальный подход при оценке, исследовании и лечении хронических болевых состояний", - говорит Стрт. Доктор Зорге добавил к этому - индекс массы тела не всегда является показателем здоровья.

Диета – инструмент борьбы с хронической болью

Эксперты согласились: для людей, постоянно живущих с хронической болью, это исследование подтверждает идею, о том что здоровое питание может быть инструментом для определенного облегчения.

"Никакой конкретной универсальной пищи, чтобы избавиться от хронической боли, нет. Все очень и очень индивидуально. Но лучше внимательно посмотреть на свой повседневный рацион и определить: стоит или не стоит изменить еду, которую вы едите", – подчеркивает Страт.

Если вы выбираете здоровый рацион, отдавайте предпочтение листовой зелени, овощам, ягодом, орехам. Лучше проститься с некачественными продуктами питания и напитками с сахаром. "Благодаря хорошо сбалансированной диете неожиданно, но воспаления и боль снизятся", – объяснил доктор Зорге.

Ключевая последовательность – принять более здоровую диету и больше физических упражнений. Это два наиболее значимых способа справиться с хронической болью, хотя они и займут достаточно продолжительный период времени. Убедится, что все безопасно, успешно и по плану поможет специалист. Идеальным является обсуждение смены диеты с врачом.

Дополнительные помощники в борьбе с хронической болью

Кроме здорового питания в арсенале для борьбы с хронической болью есть еще здоровый образ жизни, хороший сон, поддержка друзей и семьи. "По сравнению с фармацевтическими препаратами эти изменения образа жизни являются единственными, обладающими преимущественно положительными побочными эффектами", – говорит доктор Зорге.

Соблюдение здоровой диеты действительно может стать одним из способов снизить интенсивность хронической боли. Преимущества здорового питания можно как ощутить, так и увидеть. Добавить или нет их в свою повседневную жизнь? Каждый будет решать это самостоятельно.