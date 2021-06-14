Эксперты озвучили самые опасные мифы об инсулине

Несмотря на то, что препараты инсулина существуют уже целое столетие и с каждым годом совершенствуются, вокруг них продолжает витать множество странных мифов. Именно они то и дело становятся препятствием для старта лечения, призванного улучшить состояние пациентов с сахарным диабетом.

Наша эксперт, врач-эндокринолог Лариса Нифонтова, рассказала, какие мифы чаще всего пугают пациентов, и развенчала самые популярные из них.

Доктор-эндокринолог Лариса Нифонтова

Миф 1: Назначение инсулина говорит об ухудшении состояния

Это одна из популярнейших выдумок. На самом деле назначение инсулинотерапии является прогнозируемым моментом в жизни каждого пациента с сахарным диабетом.

Так, при сахарном диабете первого типа такое лечение назначается сразу после диагностирования заболевания. При сахарном диабете второго типа необходимость его начала наступает через 5-15 лет (у каждого пациента индивидуально), когда сахароснижающие препараты перестают оказывать должный эффект.

Ухудшение же состояния наступает, если пациент отказывается от назначенного врачом лечения либо нарушает прописанный доктором план терапии.

Миф 2: Прием инсулина чреват ожирением

Такое последствие возможно, но только если пациент употребляет инсулин, который ему не подходит, либо же регулярно нарушает схему применения препарата. В подобных случаях у него часто возникает гипогликемия, влекущая за собой чувство голода и, человек переедает и полнеет.

Если же принимать правильно подобранный инсулин и придерживаться назначений врача, скачков сахара происходить не будет, а значит, вес останется в норме.

Миф 3: Инсулин как наркотик – вызывает зависимость

Изначально этот миф возник ассоциативно: инсулин – инъекции, некоторые наркотики – тоже инъекции. В остальном никакой связи нет. Инсулин не вызывает привыкания, как боятся многие.

Пациенты с сахарным диабетом принимают инсулин регулярно только потому, что он помогает им чувствовать себя хорошо и вести полноценный образ жизни, ведь этот препарат обеспечивает организм энергией.

Для остальных же инсулинотерапия если и является частью назначенного плана лечения, то отменяется сразу после выздоровления, не приводя к синдрому отмены. Так, например, инсулин может назначать при лечении инфаркта миокарда, ковидной инфекции и т.д.

Прием у эндокринолога

Миф 4: Прием инсулина чреват тяжелыми осложнениями

Жизнь этому мифу, скорее всего, дали те, кто начал принимать инсулин, когда в организме уже начались негативные процессы, связанные с длительной декомпенсацией сахарного диабета. В этом случае виновником всех проблем со здоровьем пациенты делают именно препарат, а не собственную оплошность.

Своевременное начало инсулинотерапии наоборот помогает избежать осложнений, в частности, инсультов, инфарктов, нейропатии и т.д.

Миф 5: При инсулинотерапии невозможно вести привычный образ жизни

Современные инсулины позволяют подстроить схему лечения под образ жизни пациента, потому никаких неудобств необходимость введения препарата не вызывает. К тому же, инсулинотерапия дает возможность пациенту с сахарным диабетом позволить себе многие вещи, которые до ее начала находились в списке табу.

"На самом деле, это далеко не все мифы, которые отпугивают пациентов. Некоторые, например, боятся, что это болезненные уколы, хотя инсулин вводится специальной шприц-ручкой, оснащенной маленькими иголочками, благодаря чему инъекция вообще не ощущается. Другие опасаются, что с началом инсулинотерапии "откажет" поджелудочная, а это вовсе не так: функцию секреции инсулина при диабете она и так не выполняет, а на выработку ею ферментов, которые участвуют в пищеварении, прием инсулина совершенно не влияет. А вообще, хотелось бы посоветовать пациентам - по всем вопросам, сомнениям и опасениям обращаться к своему врачу, а не искать сомнительных ответов по форумам или у соседей-знакомых, поскольку это не только потерянное впустую время, но и утраченные месяцы и годы хорошего самочувствия", – уточняет Лариса Нифонтова.

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