Как стать донором крови в Украине: опубликована инструкция

Донором в Украине может стать любой желающий здоровый человек возрастом от 18 лет и весом от 50 килограмм, который не нуждается в помощи врачей или медикаментов.

Об этом рассказала сооснователь и генеральный директор "ДонорUA" Ирина Славинская в прямом эфире на странице Центра гражданского здоровья Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Просто важно знать, я сейчас нуждаюсь в помощи врача или медикаментов? Если нет, то теоретически вы отвечаете критерию здоровый, вам есть 18 лет, 50 килограмм, можно идти и сдавать кровь или ее компоненты", – рассказала Славинская.

Она отметила, что кровь могут сдать не только граждане страны, но и иностранцы с документом на временное проживание.

Кроме того, согласно новым правилам, донором можно стать через полгода после нанесения татуировок на тело и на следующий день после вакцинации от коронавируса или любой другой неживой вакциной.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, достигшие совершеннолетия, могут стать донорами органов после смерти, написав прижизненное заявление. Такая возможность появилась после вступления в силу с 1 января соответствующего закона

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