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/ Здоровый образ жизни

Какие виды спорта могут способствовать продлению жизни: ученые дали ответ

1.1т
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Медики и ученые разных стран давно доказали важность соблюдения диет и физических упражнений для хорошего здоровья. А теперь среди множества видов высокого спорта указали на те, которые способны не только улучить физическую форму, но и увеличить продолжительность жизни человека примерно на 25%.

Это в ходе исследования выяснили британские ученые, пишет Express. Изучив данные о профессиональных игроках, они определили и виды упражнений, и то, в какой степени те способствуют долголетию.

Научный эксперимент провела команда под руководством профессора Леса Маю. Специалисты исследовали связь между долгосрочной смертностью и кардиореспираторными заболеваниями, учитывая информацию от Управления национальной статистики Британии.

Собранный данные охватили период с 1841 по 2020 год и касались профессиональных футболистов, теннисистов, боксеров, игроков в крикет, гольф, регби и скачки. Лучшие спортсмены из этого списка в среднем жили на 13% дольше, чем остальные люди.

Теннис и гольф увеличивают продолжительность жизни, считают ученые
Теннис и гольф увеличивают продолжительность жизни, считают ученые

Ученые оценили виды спорта, которые могут способствовать продлению жизни больше всего:

  • теннис – средняя продолжительность жизни игроков была на 25% выше, чем у остального населения;

  • гольф (исследователи пришли к выводу, что оба эти виды спорта увеличивают продолжительность жизни, потому что "в них можно играть на высоком уровне до относительно позднего возраста");

  • регби – продолжительность жизни таких спортсменов примерно на 11% выше, чем у населения в целом (это даже на 6% выше, чем среди регбистов в 1960 годах);

  • футбол – продолжительность жизни в среднем такая же, как у остального населения.

Занятия регби и футболом могут повлиять на долголетие человека
Занятия регби и футболом могут повлиять на долголетие человека

Отмечается, что этот показатель значительно снизился среди футболистов с 1960-х. По словам ученых, этом может быть связано с тем, что спортсмены тех лет играли меньше матчей, а это уменьшало вероятность получения травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые пришли к выводу, что занятия спортом в вечернее время могут быть более эффективными за утренние. В частности, для метаболизма.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Регби Теннис Бокс Гольф Футбол Здоровье Исследование ученых
Место
Великобритания
Теги
спорт долголетие
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