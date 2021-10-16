Неудобная правда об алкоголе: ученые объяснили, почему он вреден в любой дозе

Даже небольшая доза алкоголя негативно влияет на состояние организма. Новейшие исследования ученых показали, что независимо от возраста, употребление спиртного повышало риск сердчено-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

О результатах исследований негативного влияния алкоголя на здоровье человека, сообщило издание Elemental.

Статистика показывает, что чрезмерное употребление спиртных напитков ежегодно приводит к смерти более 93 000 человек в США и укорачивает жизнь в среднем на 29 лет. У любителей выпить повышается риск развития болезней сердца, печени и других нарушений здоровья.

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Новое исследование показало, что даже одна рюмка может немедленно повысить риск нерегулярного сердцебиения, известного как фибрилляция предсердий, что увеличивает вероятность сердечного приступа или инсульта.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine. За контрольной группой из 100 взрослых людей велось наблюдение с помощью специальных электронных устройств. Приборы измеряли влияние выпитого алкоголя на изменение частоты сердечных сокращений.

Оказалось, что в течении четырех недель у 56 человек зафиксирован по крайней мере один случай фибрилляции предсердий. Следует подчеркнуть, что у тех, кто употребил спиртное за последние 4 часа, вероятность возникновения этой патологии в два раза выше. Более того, риск возрастал при выпивании дополнительных порций алкоголя.

Среди главных проблем со здоровьем, которые вызывает спиртное, следует выделить: атеросклероз, сужение и затвердение артерий, вызванное скоплением бляшек на стенках артерий, что повышает риск сердечных приступов, инсультов и слабоумия. Отмечается, что затвердение артерий является природным процессом, но употребление алкогольных напитков ускоряет его.

Исследование 2019 года показало, что это касается даже тех, кто не злоупотребляет алкоголем и пьет сравнительно мало. Люди, выпивающие от 7 до 13 напитков в неделю, на 53% чаще страдают от высокого кровяного давления, чем непьющие.

Пьянство, как считают исследователи, определяется как четыре порции алкоголя за один прием для женщин и пять для мужчин раз в месяц или чаще – наиболее распространено в США среди людей в возрасте от 25 до 34 лет. Но эта проблема становится все более актуальной и среди тех, кто старше 50 лет. Подчеркивается, что проблемы с пьянством характерны более чем для 10% людей в возрасте 65 лет и старше.

По статистике, около 8% восьмиклассников в штатах уже пробовали алкоголь, и 4% из них употребляют его в больших количествах. У старшеклассников ситуация еще хуже – среди них таких 14%.

Опасения вызывают результаты нового исследования, которые были представлены на встрече Европейского общества кардиологов. Согласно ему, у подростков, которые употребляют алкоголь, артерии начинают застывать быстрее, что повышает риск сердечных заболеваний и может привести к преждевременной смерти.

Артерии тех, кто выпивал более пяти алкогольных напитков, уже к 24 годам, были на 4% жестче, чем артерии непьющих, объясняет руководитель исследования Хьюго Уолфорд, студент-медик Университетского колледжа Лондона под руководством профессоров Университета Бристоля. Стоит подчеркнуть, что скорость повышения жесткости к этому возрасту была на уже 9% выше нормы.

"Обильное питье (Ред.- алкогольных напитков) и курение в молодости ставят человека на жизненную траекторию раннего старения сосудов, что приводит к более раннему возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и смерти", - подчеркивает Уолфорд.

По его словам, прекращение употребления спиртного и сигарет "сводит на нет повреждения артерий, что подчеркивает важность отказа от этих вредных привычек как можно раньше".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали основную причину алкоголизма. Оказалось, что склонность к алкогольной зависимости связана с изменениями в мозге.