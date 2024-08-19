Почему страны понижают налоги на табачные изделия для нагрева. Опыт Новой Зеландии.

Новая Зеландия приняла решение снизить налоги на табачные изделия для нагревания, (ИНТ), чтобы сделать их более доступной альтернативой традиционным сигаретам. Этот шаг направлен на поощрение курильщиков к переходу на менее вредные никотиновые продукты.

Министр таможни и заместитель министра здравоохранения Кейси Костелло, которая приняла решение о снижении налога вдвое, надеется, что это побудит курильщиков переходить на менее вредную никотиновую продукцию. Ведь в отличие от традиционных сигарет, в таких продуктах табак нагревается до значительно более низкой температуры, что предотвращает его горение и уменьшает количество токсичных веществ в аэрозоле.

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Новые подходы к отказу от курения

В последние годы Новая Зеландия активно внедряет комплексные меры по борьбе с курением, направленные на снижение заболеваемости и смертности, связанной с курением. Основные подходы, реализуемые правительством, включают снижение никотина в табачных продуктах, повышение налогов на табак, запрещение рекламы табачных изделий, а также поддержку альтернативных продуктов.

Министр таможни и заместитель министра здравоохранения Кейси Костелло, которая инициировала двойное снижение налога на табачные изделия для нагревания, заявила, что вейпинг уже доказал свою эффективность как средство для уменьшения зависимости и отказа от курения. Теперь правительство хочет понять, смогут ли табачные изделия для нагревания стать успешным инструментом в борьбе с курением.

"Вейпинг подходит не всем, и многие курильщики предпринимают несколько попыток, прежде чем полностью отказаться от сигарет. В табачных изделиях для нагревания такой же профиль риска, как и у вейпов, и сейчас они легально доступны. Мы хотим посмотреть, какое влияние будет оказывать снижение акциза на эти продукты", – заявила Костелло.

Поддержка таких альтернативных продуктов направлена ​​на снижение вреда от курения.

Несмотря на положительные намерения правительства, это решение вызвало волну критики. До этого правительство Новой Зеландии уже предпринимало шаги по усилению контроля над табаком, отменив запрет на продажу табачных изделий, действовавший для всех, кто родился после 1 января 2009 года. В то же время были приняты меры по сокращению содержания никотина в сигаретах и ​​ограничению количества розничных точек продажи табачных изделий на 90%.

Однако новое решение о снижении налогов на табачные изделия для нагревания показывает, что правительство готово рассматривать предложения, направленные на снижение вреда от курения.

Легализация других никотиновых продуктов возможна

Вместе с тем, Кейси Костелло рассматривает возможность разрешения продаж других никотиновых продуктов, таких как снюс и никотиновые пакетики. Эти продукты могут стать дополнительным средством снижения уровня курения страны.

Однако Министерство здравоохранения Новой Зеландии выразило обеспокоенность, отмечая, что научных доказательств эффективности снюса для отказа от курения недостаточно. Более того, существует риск того, что употребление снюса может повлечь большую зависимость, чем курение табака.

"В целом, мы не рекомендуем расширять ассортимент никотиновых продуктов, доступных для продаж в Новой Зеландии", – заявили представители Министерства здравоохранения. Они также подчеркнули, что расширение ассортимента никотиновых продуктов на рынке может привести к росту зависимости среди молодежи, что несет в себе риски для общественного здоровья.

Таким образом, перед Новой Зеландией стоит сложная задача – найти баланс между поддержкой инициатив по снижению вреда от курения и защитой здоровья своих граждан от новых форм никотиновой зависимости. Вопрос о том, какими будут долгосрочные последствия таких мер, остается открытым, и только время покажет, насколько эффективным окажется этот подход в борьбе с курением.