Топ-8 'секретов' японцев, которые делают их долгожителями

Япония отличается чрезвычайно длительной жизнью населения. К тому же в этой стране низкий уровень смертности от ишемической болезни сердца и рака. Некоторые эксперты объясняют этот феномен особенностями стиля жизни японцев и специфической диетой.

О "секретах" долголетия и принципах жизни этого удивительного народа, рассказало издание Times Now. Как утверждают ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале Nature, продолжительность жизни японцев со временем будет только расти. Они также выделили ряд факторов, подтверждающих этот прогноз.

По их словам, очень низкий уровень смерти от ишемической болезни сердца является следствием практически отсутствия проблемы ожирения в этой стране. К тому же положительное влияние оказывает рацион жителей этого островного государства.

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В типичной японской диете превалируют растительная пища и морепродукты. В последнее время их рацион несколько вестернизировался – к нему добавилось мясо и молочные продукты. Поэтому столь разнообразная система питания тоже может быть одной из причин долголетия японцев.

Кроме пищевых предпочтений есть еще несколько факторов, влияющих на феноменальное здоровье жителей этой страны в почтенном возрасте. Ведь даже в старости они отличаются мобильностью, прекрасным самочувствием и когнитивными способностями, если сравнивать их с представителями других государств.

Среди японцев распространено соблюдение древней философии икигай. Главным ее принципом является поиск своего предназначения в этой жизни, а не простого существования. То есть последователи этого принципа приложат все силы, чтобы реализовать свой потенциал.

Главной целью является не поиск мгновенных радостей, а определение того, что вы любите делать и какую пользу это может принести миру. По словам психологов, подобное мышление способствует повышению самооценки и синхронизирует наши желания с возможностями.

Кроме высококачественной медицины и правильного питания японцы также отличаются своей генетикой. В частности, ДНК 5178 и генотипа ND2-237Met, которые распространены среди населения, хотя и есть не у всех. Отмечается, что эти гены могут блокировать возрастные заболевания, например диабет 2 типа, инфаркты, инсульты и болезни сердца, увеличивая продолжительность жизни. В пользу этого говорит тот факт, что эти генетические особенности часто находили у долгожителей.

Несмотря на чрезвычайно развитую инфраструктуру и качественные автомобили, японцы предпочитают активное движение на своих двух и физические упражнения. Жители этой страны в почтенном возрасте пытаются заниматься пешими прогулками, подъемами по лестнице и приседаниями, чтобы держать себя в тонусе.

Даже их туалеты сконструированы так, чтобы сидеть на корточках, что заставляет тело всегда быть задействованным, а также полезно для кишечника и мышц. По возможности японец выберет добраться на работу пешком без использования транспорта.

Эта распространенная в Японии концепция приема пищи предполагает, что есть можно до тех пор, пока желудок не наполнится на 80 процентов. И это действительно имеет смысл, ведь мозгу необходимо около 20 минут, чтобы получить сигнал от тела, что оно уже насыщено нужным количеством питательных веществ. Благодаря этому японцы не переедают и всегда знают свою меру. Именно поэтому в этой стране обычно подают на стол маленькие порции и предпочитают медленное питание.

Правительство Японии еще в 1950-х годах инвестировало огромные средства в развитие системы здравоохранения. Это привело к тому, что сегодня эта страна может похвастаться качественным медицинским обслуживанием. К тому же здесь распространены разнообразные оздоровительные кампании, например побуждение людей употреблять меньше соли или бесплатное лечение туберкулеза.

К тому же Япония отличается своей экологичностью. Свалки не являются проблемой для этой страны, ведь впоследствии их превращают в экологически чистые парки.

Японские семьи традиционно едят вместе, сидя на полу и используя палочки. Это значительно замедляет прием пищи, что очень полезно для пищеварительной системы. К тому же постная и сбалансированная диета, состоящая из сезонных фруктов и овощей, морепродуктов, водорослей, риса, злаков и мисо – положительно влияет на здоровье. Ярким подтверждением пользы такого рациона является очень низкий уровень ожирения среди японцев

Эта страна известна своими чайными церемониями, являющимися неотъемлемой частью культурного достояния Японии. Этот напиток очень популярен у местного населения. Он насыщен антиоксидантами, способствующими укреплению иммунитета, улучшающими пищеварение и регулирующими кровяное давление.

Отмечается, что чай также оказывают положительное влияние на состояние клеток организма, а также нейронов мозга. Как следствие это сдерживает развитие многих проблем, которые могут возникать в пожилом возрасте.

В Японии не отделяют пожилых людей от социума, а наоборот заботятся о них и пытаются сделать их жизнь комфортной. Японцы не отворачиваются от стареющих родственников, поэтому здесь нет практики отдавать членов семьи в дома престарелых.

Напротив, дедушки и бабушки живут вместе со своими родными. Они проводят много времени с внуками, передавая им свою мудрость. К тому же это полезно не только пожилым людям, но и молодым, ведь в семье царит атмосфера доверия и защищенности. Ощущение своей необходимости – это тоже важный фактор, который может влиять на продолжительность жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская кухня основывается на идее гармонии. Поэтому блюда этой страны считаются одними из самых полезных для потребления.