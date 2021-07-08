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Ученые нашли способ компенсировать вред от недосыпа

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Компенсировать ущерб для здоровья от недосыпа могут регулярные занятия спортом. Для сохранения нормального функционирования организма достаточно 150 минут умеренной активности в неделю.

Австралийские ученые выяснили, что еженедельная физическая активность может компенсировать серьезный вред для здоровья, связанный с плохим качеством сна. Исследование опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine, пишет Science Daily.

Ученые утверждают, что недосып и низкая физическая активность независимо друг от друга увеличивают риск преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения рака. При этом оказалось, вред от некачественного сна можно компенсировать занятиями спортом.

К таким выводам ученые пришли после анализа информации о 380 тысячах людей, собранной в базе данных UK Biobank за 11-15 лет.

Сообщается, что самые высокие показатели наблюдались у физически активных, молодых, худых, финансово обеспеченных женщин, которые не имели проблем с психикой, ели много овощей и фруктов, не работали посменно, никогда не курили и употребляли мало алкоголя.

Чем ниже балл, тем больше он был связан с риском смерти от всех типов сердечно-сосудистых заболеваний и от инсульта. Низкий риск преждевременной смерти был в группе "высокая физическая активность + здоровый сон". У тех, кто мало двигался и плохо спал, он возрастал на 57%.

В ходе исследования, ученые пришли к выводу, что рекомендованные ВОЗ 150 минут умеренной или 75 минут активной физической нагрузки в неделю нивелируют большую часть вредного влияния недосыпа и ослабляют его связь с риском преждевременной смерти.

В то же время ученые отметили, что они проводили наблюдения, которые не могут полностью и обоснованно установить причинно-следственную связь. Информацию о режиме сна и физической активности они собирали только в определенный момент времени и на основе потенциально влияющих факторов, такие как тип работы людей. Поэтому необходимы дополнительные исследования, говорят ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые Медицинского университета Гуанчжоу пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью час и более может быть смертельно опасен.

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Автор
Елена Расенко Елена Расенко
Теги
спорт диета
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