Ученые рассказали, чем грозит хроническое недосыпание

Ученые в Польше выяснили, что человеку необходимо компенсировать 10 дней недосыпа отдыхом длиною более недели. Они провели соответствующее исследование с участием добровольцев.

Этот период разделили на три части. Волонтеры четыре дня жили нормальной жизнью, 10 дней недосыпали и семь дней неограниченно спали и восстанавливались, сообщает журнал Plos One.

В течение эксперимента добровольцы носили с собой датчики, которые каждый день отслеживали режим отдыха и активности. Они также регулярно проходили актиграфию и ЭЭГ.

Выяснилось, что недосыпание вызвало у участников нарушение циркадной ритмики и ухудшение бодрствования. В свою очередь, это отразилось на внимании, когнитивной эффективности и памяти. При этом выделенной недели было достаточно для восстановления организма человека.

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