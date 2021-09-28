Употребление шпината может снизить риск развития рака: результаты исследования

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Здоровый образ жизни
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Соленые сырники со шпинатом

Ученые выяснили, что употребление шпината может снизить риск развития рака толстой кишки. Исследователи использовали модель наследственного заболевания – аденоматозного полипоза.

Результаты нового исследования показали, что шпинат может помочь в профилактике рака у этих пациентов. Это может отсрочить необходимость удаления толстой кишки и длительного медикаментозного лечения.

После кормления лиофилизированным шпинатом в течение 26 недель исследователи наблюдали значительную противоопухолевую активность в толстой и тонкой кишке человека. Используя подход multi-omics, они обнаружили, что подавление опухолей шпинатом включает увеличение разнообразия кишечного микробиома (полезных микробов) и изменения в экспрессии генов, что помогает предотвратить рак.

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Исследователи также обнаружили, что жирные кислоты, связанные с регуляцией воспаления – метаболиты линолеата, были подняты до уровня нормы после диеты из шпината.

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