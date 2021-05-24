Живите долго: мониторинг состояния здоровья – необходимая составляющая современной жизни

Лечить не симптомы, а причины заболеваний. Исходя из такого базового принципа, научно-производственная компания "Экофарм" не только разрабатывает и производит препараты, но и создает поле для реализации этого принципа с помощью онлайн-технологий.

Специалисты компании "Экофарм" и приглашенные эксперты (врачи и ученые) разработали систему мониторинга, которая легла в основу медицинской онлайн-платформы нового поколения MoniHeal. Разработчики MoniHeal уверяют, что удобный, простой и в то же время емкий функционал этой онлайн-системы будет способствовать тому, что украинцы наконец перейдут от философии лечения болезней к философии сохранения здоровья, подразумевающей постоянный мониторинг состояния организма, раннюю диагностику и профилактику.

Результатом внедрения этого инновационного программного продукта станет увеличение продолжительности жизни, ее качества и существенное сокращение финансовых расходов на лечение тяжелых хронических заболеваний.

Актуальность этой задачи объясняется просто:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ САМАЯ НИЗКАЯ СРЕДИ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ

Средняя продолжительность жизни в Украине сейчас 71 год 7 месяцев, для сравнения в Польше и Словакии – 77 лет 9 месяцев. Между тем в 1991 году средняя продолжительность жизни и в Украине, и в Польше, и в Словакии была почти одинаковой – 70 лет плюс-минус 1 год. Но за последние 30 лет в Украине этот показатель балансировал в пределах 67–72 лет, а в остальных странах Восточной Европы он заметно вырос.

В итоге сейчас по средней продолжительности жизни Украина уступает даже относительно небогатым странам – Молдове, Румынии, Беларуси, причем не на один год. Например, в Румынии живут в среднем на 4 года больше – 75 лет 5 месяцев.

ПРИВЕДЕМ ЕЩЕ РЯД ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ:

• С 1990-го по 2015 год смертность от инфекционных заболеваний в Украине увеличилась вдвое – с 11 до 22 смертей на 100 тысяч человек ежегодно. В СССР, как видим, этот средний показатель был в 2 раза ниже, чем сейчас. А смертей от гриппа и ОРВИ, от туберкулеза и кори в последние советские десятилетия фиксировалось почти в 10 раз меньше, чем сейчас.

• Показатель материнской смертности в Украине – 24 смерти на 100 тысяч рожениц и родильниц. Показатели в Восточной Европе в 5–10 раз ниже: в Польше 3 смерти во время и вскоре после родов на 100 тысяч женщин, в Чехии – 4.

• Средняя продолжительность пребывания в стационаре в Украине – 10 дней. Например, в соседней Венгрии – 5 дней, в Польше и Литве – 6 дней.

ПОЧЕМУ НА ЗАПАДЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Во многих странах Запада важнейшая часть системы здравоохранения – медицинское страхование. При этом застрахованные обязаны (под угрозой неполучения страховой оплаты медуслуг) регулярно и вовремя посещать каждый плановый скрининг состояния той или иной системы организма, прописанный в страховом договоре. Поскольку на Западе граждане не желают оказаться при внезапном заболевании без страховых средств на лечение, а оно там всегда дорогое, "четырехзначное", то регулярные обследования застрахованные не игнорируют. Притом что "страховой" скрининг не является всеобъемлющим и касается преимущественно известных рисков для здоровья застрахованного человека, как видим, эта система позитивно сказывается на общем уровне продолжительности и качества жизни. Пример: в 1960-е годы в нескольких штатах США вводился пилотный массовый (фактически тотальный) скрининг женщин для раннего обнаружения рака молочной железы. После 10 лет скрининга в возрастной категории "зрелых, непожилых", 30–55 лет, заболеваемость рака молочной железы статистически выросла в 13 раз. Разумеется, в реальности увеличилось не количество заболевших женщин, а число тех, у кого обнаружили болезнь на бессимптомной стадии. И конечно же, следствием такого подхода стали тысячи спасенных жизней.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ "ЭКОФАРМ" ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УКРАИНЦЫ ЖИЛИ ДОЛЬШЕ

Именно такая идеология заложена в MoniНeal – в единственной на сегодняшний день онлайн-платформе, обладающей программой первичного скрининга и постоянного мониторинга здоровья человека. В сотрудничестве с семейным врачом пациент должен проходить ежегодный график обследований, который программа рассчитывает, исходя из возраста, пола, имеющихся заболеваний (сегодня алгоритмы формирования программы мониторинга рассчитаны на возраст до 80 лет). Врач корректирует этот план с учетом всех тонкостей, известных о пациенте: результатов анализов и исследований. Для этого медицинский специалист получает доступ к медицинскому архиву пациента, который сам по себе является уникальной разработкой. Медархив не только хранит информацию (результаты анализов, исследований, историю консультаций), предлагая врачу и пациенту удобный поиск и систематизацию, не только дешифрует лабораторные данные – программа умеет по запросу выдать динамику изменения того или иного показателя анализов в виде графиков.

Для семейных врачей, которые ведут тысячи пациентов, этот продукт облегчает труд, позволяя эффективно планировать и систематизировать свою работу. Система содержит все инструменты прямой коммуникации – от записи на прием до проведения онлайн-видеоконсультаций, которые затем архивируются, и даже консилиумов. Врач имеет возможность одним кликом рассылать общие сообщения и рекомендации своим пациентам. Ключевая особенность MoniHeal в том, что постоянный мониторинг здоровья человека в партнерстве с его семейным врачом позволяет выявлять на ранних стадиях угрозы возникновения болезней и своевременно их устранять, то есть сохраняет здоровье человека! Кроме того, люди могут вести наблюдение за здоровьем своих близких, детей или пожилых родственников, заведя кабинет подопечного. И это залог того, что средняя продолжительность жизни в Украине повысится до уровня хотя бы соседних стран. Вскоре MoniHeal будет снабжен модулями для связи с центральной базой данных eHealth, что сделает систему полностью универсальным онлайн-инструментом.

Система MoniHeal абсолютно бесплатна и уже доступна.

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