Землю накроет магнитная буря в первые дни февраля: советы для метеозависимых

В феврале 2023 года прогнозируется несколько достаточно сильных магнитных бурь. Это явление может отразиться на самочувствии.

Об этом сообщили в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Наиболее высокая геомагнитная активность будет зафиксирована в первых числах месяца.

"Так, слабая магнитная буря ожидается 2-3 февраля и 7-10 февраля. Беспокойным геомагнитным полем будет также 4, 12-13, 18 и 22-24 февраля", – говорится в сообщении.

В то же время сайт Meteoagent указывает, что магнитная буря средней интенсивности может накрыть Землю уже 1 февраля. Кроме того, магнитные бури ожидаются 7-10 и 19-21 февраля.

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Вместе с тем прогноз на столь длительный срок может быть неточным и еще может измениться.

Магнитные бури могут достаточно сильно отражаться на самочувствии людей. Самыми уязвимыми к влиянию изменения магнитного поля Земли являются метеочувствительные люди, а также те, у кого есть хронические заболевания. В этот период может возникнуть обострение болезней или дискомфортные ощущения.

Среди основных симптомов влияния магнитных бурь выделяют:

головные боли и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или понижение давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия и тревога;

обострение хронических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые NorthWest Research Associates (NWRA) в Боулдере, штат Колорадо обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Считается, что они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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