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Землю накроет магнитная буря в первые дни февраля: советы для метеозависимых

Анастасия Ковалева
Здоровье
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Землю накроет магнитная буря в первые дни февраля: советы для метеозависимых

В феврале 2023 года прогнозируется несколько достаточно сильных магнитных бурь. Это явление может отразиться на самочувствии.

Об этом сообщили в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Наиболее высокая геомагнитная активность будет зафиксирована в первых числах месяца.

"Так, слабая магнитная буря ожидается 2-3 февраля и 7-10 февраля. Беспокойным геомагнитным полем будет также 4, 12-13, 18 и 22-24 февраля", – говорится в сообщении.

В то же время сайт Meteoagent указывает, что магнитная буря средней интенсивности может накрыть Землю уже 1 февраля. Кроме того, магнитные бури ожидаются 7-10 и 19-21 февраля.

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Вместе с тем прогноз на столь длительный срок может быть неточным и еще может измениться.

Магнитные бури могут достаточно сильно отражаться на самочувствии людей. Самыми уязвимыми к влиянию изменения магнитного поля Земли являются метеочувствительные люди, а также те, у кого есть хронические заболевания. В этот период может возникнуть обострение болезней или дискомфортные ощущения.

Среди основных симптомов влияния магнитных бурь выделяют:

  • головные боли и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или понижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • обострение хронических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые NorthWest Research Associates (NWRA) в Боулдере, штат Колорадо обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Считается, что они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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