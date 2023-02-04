Землю накроет мощная магнитная буря: негативное влияние усилит полнолуние

В этом месяце Землю снова накроет мощная магнитная буря. Причем не такая как прежде и не одна. Негативное влияние явлений усилит полнолуние.

Согласно информации Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, в феврале ожидаются магнитные бури разной интенсивности. Но 5 числа на нашу планету обрушится очень сильная. Кроме того, в этот день снизойдет Луна, поэтому люди еще больше почувствуют ухудшение психологического и физического здоровья (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Магнитные бури вызывают возмущения магнитного поля Земли – своеобразного защитного купола планеты от вредных космических явлений и удары о него солнечного ветра.

Всего в текущем месяце будет 4 таких явления:

– 5 февраля – мощная магнитная буря;

– 7 февраля – магнитная буря средней интенсивности;

– 10 февраля – сильная магнитная буря;

– 15 февраля – слабая магнитная буря.

Во время магнитных бурь люди чувствуют головную боль и головокружение, становятся раздражительными, у них отмечается подавленное настроение, повышение или понижение давления, нарушается сон, появляется боль в суставах.

Также ощутимее становятся апатия и тревога, появляется беспричинная депрессия, нарушается работа сердечно-сосудистой системы и обостряются хронические заболевания.

Чтобы пережить период магнитных бурь легче, следует вести здоровый образ жизни. А именно – правильно питаться, заниматься спортом, полноценно отдыхать и хорошо высыпаться. Пить побольше простой воды или травяного чая. Важно отказаться от кофе и алкоголя, а также избегать стресса.

Кроме того, на периоды магнитных бурь в феврале приходится полнолуние. Это значит, что Солнце и Луна будут находиться по разные противоположные стороны от Земли и одновременно влиять на организм человека.

Особенно чувствительны в этот период люди с повышенным кровяным давлением. Также в это время жизненная энергия и активность достигают наивысшего уровня, что негативно сказывается на людях с нервными заболеваниями. Некоторые страдают бессонницей и становятся более агрессивными.

Эксперты отмечают, что именно в это время увеличивается преступность и количество ДТП.

В то же время, специалисты советуют в такие периоды начинать воплощать в реальность масштабные планы, но если их нет, рекомендуют заниматься будничными делами, не вызывающими никаких переживаний.

Выяснять отношения где-либо в такие периоды не стоит. Даже маленький спор может перерасти в глобальный конфликт.

Также не рекомендуется устраивать генеральную уборку и избавляться от ненужных вещей. Есть риск дальнейшего сожаления по ним и скандала с близкими.

При этом полнолуние – самое время для творчества и продвижения по карьерной лестнице, а вот азартные игры и заем денег грозят неприятностями.

Не рекомендуется в этот период заниматься садом и огородом. Разве что обрезать цветы для букетов или собирать урожай.

Также не стоит в полнолуние прибегать к любым хирургическим вмешательствам, так как даже маленькие язвочки заживают плохо. Однако можно провести диагностику организма.

Стричься и перекрашивать волосы не стоит. Исключение – только кардинальная смена имиджа. Также полнолуние – хорошее время для разгрузки и очищения организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая в 2023 году магнитная буря накрыла Землю 4 января. Она была слабой – категории G1.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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