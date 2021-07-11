В Украине активизировались змеи: как избежать нападения и что делать в случае укуса

В Украине активизировались змеи. Много их нападений на людей произошло на Львовщине. Звучат даже заявления о том, что в стране якобы отсутствует противоядие. Однако не все так страшно.

В большинстве случаев змея не нападает на человека. На атаку ее может спровоцировать только определенная ситуация, когда это пресмыкающееся почувствует опасность или будет загнано в тупик. Противоядие в Украине на самом деле есть, но его мало. Впрочем, даже без него своевременное обращение за медицинской помощью спасет жизнь.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров. Далее приводим прямую речь медика.

Почему в Украине активизировались змеи?

Пресмыкающиеся всегда были. Просто в теплое время года у них период размножения. Часто мы можем встретить их и на тропинках, когда они греются. Поэтому я бы хотел призвать всех ни в коем случае не убивать этих животных. Они являются важным элементом биологической пищевой цепочки.

Они боятся людей, возможно, еще больше, чем люди боятся змей, поэтому не надо их провоцировать. Змеи обычно нападают только в том случае, если чувствуют опасность или когда нет возможности убежать. Поэтому, когда вы гуляете, можно создавать определенный шум на тропе, использовать какую-то палку. Таким образом вы сможете отпугивать этого пресмыкающегося.

Конечно, нужно оберегать детей от контакта со змеями и объяснять им, что не нужно ловить змею руками, не нужно ее провоцировать.

Что делать, если укусила змея?

Если так случилось, что вас укусила змея в результате того, что вы на нее наступили или сели, помните: если это конечность, нужно наложить жгут, чтобы яд не распространялся.

Следует охладить место укуса, а также удалить яд любым способом – либо выдавив, либо высосать яд из раны. Но этого нельзя делать тем людям, у которых есть больные десна или какие-то раны на слизистой, так как яд очень быстро всасывается.

В Украине в основном ядовитой является только гадюка обыкновенная. Но ее яд не смертелен. Он опасен для жизни, однако человек сразу не умирает. Поэтому у вас будет время обратиться за медицинской помощью. Но если вовремя не оказать помощь, могут быть достаточно серьезные последствия для здоровья.

Яд представляет опасность, в первую очередь, для аллергизированных людей в отношении к каким-то белковым компонентам и тех людей, которые имеют нарушения свертывания крови.

Чтобы змея не напала, следует создавать шум.

Есть ли в Украине противоядие от змей?

В Украине есть небольшое количество противоядия. В реанимационных отделениях областных больниц, в областных центрах есть по несколько доз, оно может быть доставлено санавиацией до любого районного центра, если такая необходимость возникнет.

Украина всегда закупала эти препараты в России. Сейчас такой возможности нет – по известным причинам, мы эту сыворотку покупать в РФ не можем. Мы можем покупать только сыворотку европейского образца. Но это очень дорого, на 100% нужды не покрыты.

Поэтому на это следует обратить внимание тем людям, которые имеют возможность принимать решения, в частности, нашему министру здравоохранения, его заместителям, чтобы обеспечить противоядием абсолютно все больницы.

Но даже при отсутствии сыворотки человеку окажут квалифицированную медицинскую помощь, снимут интоксикацию и он останется жить.

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