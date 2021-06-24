Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Аллергология

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
корреспондент OBOZREVATEL Все статьи автора

Морские блохи вызывают аллергию и светятся в темноте: дерматолог и эколог пояснили опасности

4.8т
Читать материал на украинском

Морские блохи, или бокоплавы, нашествие которых наблюдается на побережье Азовского моря, вызывают беспокойство у туристов, которые жалуются на многочисленные укусы. Эти животные в чем-то уникальны – они живут в узкой полосе прибоя, светятся по ночам и даже фильтруют воду, но их укусы могут приводить к серьезным проблемам.

В том, какие страхи людей обоснованы, а какие нет, что делать в случае укуса морской блохи OBOZREVATEL разбирался вместе с аллергологом и экологом.

Чем опасен укус морской блохи: от аллергии до тяжелой инфекции

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и аллергологии НМАПО имени П.Шупика Александр Литус рассказал OBOZREVATEL, что укус морской блохи может вызвать даже анафилактический шок. Правда, такие случаи крайне редки.

" Укусы морских блох могут вызывать не только аллергические реакции, но и настоящий анафилактический шок – при реактивности организма, например, если человек астматик. Вероятность этого очень мала, но теоретически это абсолютно возможно", – пояснил медик.

По его словам, такие укусы могут вызвать большую реакцию у тех людей, которых называют аллергиками. "Люди с пониженной иммунной реактивностью, имеющие атопические дерматит, люди молодого возраста, безусловно, более подвержены таким реакциям", – сказал Литус. Он добавил, что в список людей из группы риска следует отнести и детей.

Помимо аллергических реакций укусы морских блох могут также вызывать "тяжелые воспалительные инфекции, связанные со вторичной инфекцией", - предупредил врач. Он пояснил, что инфекция может попасть в организм либо непосредственно во время укуса, либо во время расчесывания места укуса. "После укуса появляется зуд, человек растирает это место и ногтями заносит туда грязь".

Морские блохи могут быть более опасными для детей.
Морские блохи могут быть более опасными для детей.

Что делать после укуса, можно ли купаться?

Медик поделился рекомендациями относительно того, как поступать в случае укуса. По его словам, главное – правильно продезинфицировать поврежденный участок кожи.

"Сразу же, как только это произошло, необходимо обработать место укуса антисептиком на основе спирта. Идеально для этого подойдет антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%, который мы используем во время карантина. Потому что спирт расщепляет белки и помогает избавиться от токсинов, которые могли попасть в организм", – сказал врач. Далее следует смазать место укуса любым противовоспалительным кремом, "лучше содержащим антибиотик".

"Если возникла аллергическая реакция, необходимо принять какой-нибудь антигистаминный препарат. Если в течение 5 дней симптомы не прошли, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз, потому что это может быть что-то большее, чем просто укус", – предупредил Литус.

Медик порекомендовал воздержаться от купания, по меньшей мере, в течение 2-3 часов после укуса, "а лучше сутки", "чтобы не занести вторичную инфекцию", а также наблюдать за этим участком кожи. "Если воспаления нет, тогда можно купаться. Если появилось воспаление, то купание лучше перенести на другой день. Загорать можно сразу, но насколько это полезно – это уже другой вопрос".

Морским блохам нечем кусать людей

Сотрудник отдела мониторинга и охраны животного мира Института зоологии НАН Украины Алексей Василюк заверил OBOZREVATEL, что морские блохи, или бокоплавы, являются очень интересными и даже красивыми животными, которые вынуждены бороться за свою жизнь. Впрочем, по его словам, опасности для человека они не несут.

"Если честно, я не уверен, что они кого-то кусают. Лично у меня ни одного такого случая не было, хотя я много раз бывал на Азовском море. Их можно назвать хищниками только в том смысле, что они поедают мелких существ, но бокоплавы не имеют такого ротового аппарата, который мог бы нанести реальный вред человеку. Поэтому я немного озадачен этими сообщениями об укусах. Возможно, причина не в бокоплавах", – предположил эколог.

По его словам, бокоплавы могут только ухудшить состояние кожи, когда на ней уже есть какие-то повреждения или укусы других животных или насекомых. "Например, когда натертая нога и по ней ползают бокоплавы, они могут вызвать еще большее раздражение. То же самое, когда речь идет об укусах комаров", – сказал Василюк.

Морские блохи - уникальные создания.
Морские блохи - уникальные создания. Источник: drive2.ru

Почему морские блохи – уникальные существа, которые являются индикатором качества воды

Василюк рассказал, что морские блохи – интересный объект для изучения, поскольку могут жить только в узкой полосе прибоя и больше нигде. "Бокоплав – это очень интересное животное. Они живут в узкой зоне прибоя, потому что это единственное безопасное место для них. Если они будут подниматься выше, там уже будет слишком сухо, а если ниже, их может смывать волнами или съедать хищники. Бокоплав – это животное, которым питаются очень многие, поэтому они вынуждены прятаться", – рассказал эколог.

Он добавил, что бокоплавы обладают способностью светиться ночью, и это зрелище может завороживать. "Они хорошо светятся ночью. Когда совсем темно, интересно прийти на пляж, провести рукой по песку – и все вспыхивает", – отметил он.

По словам Василюка, наличие в том или ином водоеме бокоплава свидетельствует о том, что качество воды в ней приемлемое. "Если есть бокоплавы, значит, не все плохо с качеством воды. Более того, они фильтруют воду, когда ищут в ней что-то съедобное. Они питаются тем, что могут профильтровать. Если вода будет загрязнена, нечем будет питаться", – пояснил он.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Летний отдых Эксклюзив
Персона
Алексей Василюк
Место
Украина
Тег
Азовское море
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Аллергология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости