Морские блохи вызывают аллергию и светятся в темноте: дерматолог и эколог пояснили опасности

Морские блохи, или бокоплавы, нашествие которых наблюдается на побережье Азовского моря, вызывают беспокойство у туристов, которые жалуются на многочисленные укусы. Эти животные в чем-то уникальны – они живут в узкой полосе прибоя, светятся по ночам и даже фильтруют воду, но их укусы могут приводить к серьезным проблемам.

В том, какие страхи людей обоснованы, а какие нет, что делать в случае укуса морской блохи OBOZREVATEL разбирался вместе с аллергологом и экологом.

Чем опасен укус морской блохи: от аллергии до тяжелой инфекции

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и аллергологии НМАПО имени П.Шупика Александр Литус рассказал OBOZREVATEL, что укус морской блохи может вызвать даже анафилактический шок. Правда, такие случаи крайне редки.

" Укусы морских блох могут вызывать не только аллергические реакции, но и настоящий анафилактический шок – при реактивности организма, например, если человек астматик. Вероятность этого очень мала, но теоретически это абсолютно возможно", – пояснил медик.

По его словам, такие укусы могут вызвать большую реакцию у тех людей, которых называют аллергиками. "Люди с пониженной иммунной реактивностью, имеющие атопические дерматит, люди молодого возраста, безусловно, более подвержены таким реакциям", – сказал Литус. Он добавил, что в список людей из группы риска следует отнести и детей.

Помимо аллергических реакций укусы морских блох могут также вызывать "тяжелые воспалительные инфекции, связанные со вторичной инфекцией", - предупредил врач. Он пояснил, что инфекция может попасть в организм либо непосредственно во время укуса, либо во время расчесывания места укуса. "После укуса появляется зуд, человек растирает это место и ногтями заносит туда грязь".

Морские блохи могут быть более опасными для детей.

Что делать после укуса, можно ли купаться?

Медик поделился рекомендациями относительно того, как поступать в случае укуса. По его словам, главное – правильно продезинфицировать поврежденный участок кожи.

"Сразу же, как только это произошло, необходимо обработать место укуса антисептиком на основе спирта. Идеально для этого подойдет антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%, который мы используем во время карантина. Потому что спирт расщепляет белки и помогает избавиться от токсинов, которые могли попасть в организм", – сказал врач. Далее следует смазать место укуса любым противовоспалительным кремом, "лучше содержащим антибиотик".

"Если возникла аллергическая реакция, необходимо принять какой-нибудь антигистаминный препарат. Если в течение 5 дней симптомы не прошли, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз, потому что это может быть что-то большее, чем просто укус", – предупредил Литус.

Медик порекомендовал воздержаться от купания, по меньшей мере, в течение 2-3 часов после укуса, "а лучше сутки", "чтобы не занести вторичную инфекцию", а также наблюдать за этим участком кожи. "Если воспаления нет, тогда можно купаться. Если появилось воспаление, то купание лучше перенести на другой день. Загорать можно сразу, но насколько это полезно – это уже другой вопрос".

Морским блохам нечем кусать людей

Сотрудник отдела мониторинга и охраны животного мира Института зоологии НАН Украины Алексей Василюк заверил OBOZREVATEL, что морские блохи, или бокоплавы, являются очень интересными и даже красивыми животными, которые вынуждены бороться за свою жизнь. Впрочем, по его словам, опасности для человека они не несут.

"Если честно, я не уверен, что они кого-то кусают. Лично у меня ни одного такого случая не было, хотя я много раз бывал на Азовском море. Их можно назвать хищниками только в том смысле, что они поедают мелких существ, но бокоплавы не имеют такого ротового аппарата, который мог бы нанести реальный вред человеку. Поэтому я немного озадачен этими сообщениями об укусах. Возможно, причина не в бокоплавах", – предположил эколог.

По его словам, бокоплавы могут только ухудшить состояние кожи, когда на ней уже есть какие-то повреждения или укусы других животных или насекомых. "Например, когда натертая нога и по ней ползают бокоплавы, они могут вызвать еще большее раздражение. То же самое, когда речь идет об укусах комаров", – сказал Василюк.

Морские блохи - уникальные создания. Источник: drive2.ru

Почему морские блохи – уникальные существа, которые являются индикатором качества воды

Василюк рассказал, что морские блохи – интересный объект для изучения, поскольку могут жить только в узкой полосе прибоя и больше нигде. "Бокоплав – это очень интересное животное. Они живут в узкой зоне прибоя, потому что это единственное безопасное место для них. Если они будут подниматься выше, там уже будет слишком сухо, а если ниже, их может смывать волнами или съедать хищники. Бокоплав – это животное, которым питаются очень многие, поэтому они вынуждены прятаться", – рассказал эколог.

Он добавил, что бокоплавы обладают способностью светиться ночью, и это зрелище может завороживать. "Они хорошо светятся ночью. Когда совсем темно, интересно прийти на пляж, провести рукой по песку – и все вспыхивает", – отметил он.

По словам Василюка, наличие в том или ином водоеме бокоплава свидетельствует о том, что качество воды в ней приемлемое. "Если есть бокоплавы, значит, не все плохо с качеством воды. Более того, они фильтруют воду, когда ищут в ней что-то съедобное. Они питаются тем, что могут профильтровать. Если вода будет загрязнена, нечем будет питаться", – пояснил он.

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