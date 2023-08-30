Сезон амброзии: правила выживания

А вы замечали как краснеют ваши глаза или ваши родные в конце лета? Думаете, это все из-за недосыпа, вызванного тревогами? Не только! Дело в том, что сейчас в разгар сезон поллиноза - аллергического заболевания слизистых оболочек носа и глаза, которое вызывает пыльцу растений или споры грибов. В позинозе несколько проявлений: кому-то надоедает аллергический ринит, поэтому приходится носить с собой салфетки и капли. Некоторые более склонны к конъюнктивиту или даже проявлениям бронхиальной астмы. Но в любом случае аллергикам сегодня не позавидуешь.

Мои пациенты почему-то привыкли к тезису, что аллергию вызывает тополиный пух и удивляются, когда получают обострение летом. Сначала жизнь портят злаковые растения и колосковые травы. Не важно, что в условиях большого города не встретишь злаковых полей – их пыльца способна перемещаться на десятки километров. И на него, в первую очередь, среагирует слизистая верхних дыхательных путей. Пациенты жалуются на отек, заложенность носа, обильные выделения и т.д.

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А в сезон бабьего лета начинает цвести амброзия. В середине сентября распространение пыльцы обычно достигает максимума. По окончании этого периода симптомы у аллергиков понемногу стихают, а ближе к середине октября и вовсе исчезают. Амброзию называют "королевой аллергий" не из-за невероятной красоты этого сорняка, а из-за огромного количества людей, которые на него реагируют. Она растет абсолютно везде, поэтому от нее страдают как жители городов, так и крестьяне. Представьте: только одно растение может продуцировать от нескольких миллионов до нескольких миллиардов зерен пыльцы и привести к аллергической катастрофе!

Как понять, что виновницей аллергии именно амброзия?

Ведь вместе с амброзией цветут, например подсолнухи или полынь. Здесь пригодятся диагностические тесты, но, к сожалению, их придется отложить пока обострение не пройдет. Аллерготесты не делают в период, когда пациент страдает аллергией, чтобы не ухудшать его состояние еще больше. Но никто вас не бросит на произвол судьбы, ведь даже во время острой фазы можно сделать анализ на антитела к аллергенам и узнать, какой именно аллерген вызывает гиперчувствительность.

Для скорой помощи нам не так уж важно знать название аллергена. Тактика лечения острого состояния будет одинаковой: антигистаминные и гормональные препараты. Но если мы ставим перед собой задачу прервать аллергический процесс и профилактировать повторение следующего сезона – в холодное время года посоветуйтесь с врачом по поводу аллерген-специфической иммунотерапии (так называемой "прививки от аллергии"). Это вмешательство в иммунную систему, благодаря которому образуются антитела к конкретному аллергену. Сразу отмечу, что такое лечение нельзя бросать и его продолжительность измеряется годами. Но и качество вашей жизни будет значительно выше!

Что же, кроме симптоматической терапии, делать сейчас?

Во-первых, меньше гуляйте на улице в сухие и жаркие дни – в это время концентрация пыльцы в воздухе самая большая! После дождя пыльца "прибивает" к земле и такие прогулки гораздо более полезны. Выбирайте для прогулок вечернее время, поскольку наибольшее количество пыльцы амброзия выпускает в первой половине дня. Не забывайте солнцезащитные очки!

Во-вторых, не забывайте менять одежду после выхода на улицу, ведь пыльца оседает очень быстро. А выстиранное белье сушите только дома. Закрывайте окна и включайте кондиционеры с высококачественными фильтрами.

В-третьих, обратите внимание на ваши гибельные привычки, ведь, например, курение может осложнять течение аллергий. Продукты горения, выделяемые при горении сигареты, вызывают поражение слизистых оболочек и существенно обостряют проявления аллергии. Более того, при аллергии на амброзию раздражаются верхние дыхательные пути, что приводит к кашлю и хрипу у людей, страдающих астмой. Так что им приходится совсем нелегко. Добавьте сюда бронхит курильщика и жизнь может превратиться в ад...

Некоторые пациенты советуются, поможет ли переход на альтернативные продукты, где отсутствует процесс горения? Если сравнивать систему нагрева табака с обычной сигаретой – я советую сделать выбор в пользу первой. Но если у вас есть аллергия на компоненты любых табачных изделий, то вам вообще стоит от них отказаться из-за возможности перекрестной аллергии – аллергической реакции, возникающей в результате чувствительности к аллергенам, схожим по своему строению.