5 неприметных признаков, выдающих проблемы с сердцем

Сердце – это главный моторчик в нашем организме, потому от него напрямую зависит качество жизни и физические возможности человека. И часто этот моторчик начинает барахлить с раннего возраста (причин тому – масса), при этом не подавая особых признаков в виде боли в груди, высокого давления или серьезной аритмии.

Четких сигналов на ранних стадиях заболеваний сердца часто нет, а вот намеки на сбои оно таки делает.

Список основных "звоночков", которые должны вас сподвигнуть на поход к кардиологу:

Боль в руке

Когда начинают беспокоить верхние конечности, все привыкли грешить на что угодно – неудобная поза во время сна, сидячая работа, бытовая или спортивная травма. Что угодно, в общем. Но о том, что это может быть сигналом сбоев в сердце, догадаться крайне сложно.

Видео дня

Так, в области сердца расположено огромное количество нервных окончаний, которые, к тому, находятся еще и в непосредственной близости к спинному мозгу. Потому головной мозг, получая сигналы о боли в сердце, часто неправильно их трактует, транслируя как боль в плече, предплечье или лопатке.

Припухлость и отечность

Известный факт, что появление отечности конечностей или припухлости лица является признаком скопления избыточной жидкости в организме. Многие это списывают на лишние съеденные граммы соли, сидячую работу, опять же, неудобную обувь или тесную одежду.

Единожды это может и оправдание подобным состояниям, но при частых отечностях дело скорее всего в другом. Ведь когда сердце дает сбои, происходит нарушение циркуляции крови в организме (просто "моторчик" ее плохо прокачивает), имеющаяся в кровеносных сосудах жидкость попадает в близлежащие ткани, от чего и возникают припухлости и отеки, пусть даже легкие.

Боль в животе и тошнота

При появлении боли в желудке и периодических подташниваний к гастроэнтерологу обратиться, конечно же, стоит, но при этом будьте готовы к тому, что по его части все будет "гладко". Тогда первым делом нанесите визит кардиологу.

Дело в том, что при сердечных заболеваниях (опять же, по причине невозможности правильно прокачивать кровь) в тканях вокруг органов пищеварения скапливается лишняя жидкость, из-за чего на них происходит давление, которое и приводит к необъяснимым болям в области живота и беспричинной тошноте.

Ухудшение или отсутствие аппетита

Если аппетит снижается в жаркое время года или в стрессовых ситуациях – это нормальное явление. Но когда аппетит пропадает вовсе при нормальных условиях и тем более при физических нагрузках, а после еды вы ощущаете только дискомфорт, отправляйтесь проверять сердце.

По причине недостаточного питания необходимыми элементами, переносимыми кровью, в частности, органов пищеварения, ЖКТ просто не в состоянии нормально переваривать пищу, от чего организм вскоре перестает подавать сигналы о голоде.

Периодические головокружения

Слабость и головокружение от жажды, голода или переутомления естественны. А вот при нормальных состояниях они говорят о том, что по причине отсутствия достаточного кровоснабжения мозг недополучает нормального питания, и выдвигает вот такие не двузначные требования сводить свой организм к врачу.