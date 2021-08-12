Аэробные упражнения эффективны при гипертонии

Резистентная гипертензия – большая клиническая проблема. Существующие сегодня варианты терапии – препараты и почечная денервация, показывают лишь ограниченный успех в снижении артериального давления (АД).

Согласно завершенному недавно исследованию, результаты которого опубликованы в JAMA Cardiol, аэробные тренировки эффективны у людей с гипертонией, плохо поддающейся лечению.

По словам доктора философии Университета Авейру в Португалии Фернандо Рибейро, выполняемые упражнения были безопасными, при этом они приводили к клинически значимому снижению суточного артериального давления.

Подробности исследования

Как показали результаты рандомизированного контролируемого клинического исследования, показатели АД у пациентов с резистентной гипертензией, выполняющих аэробные тренировки по программе средней интенсивности, были более низкими в сравнении с теми, кто получал обычную помощь.

Исследование проводилось более двух лет в двух центрах в Португалии. В нем участвовало 53 пациента в возрасте 40-75 лет. 26 из них проходили программу аэробных тренировок в течение трех месяцев. Она включала три занятия по 40 минут в неделю под наблюдением в дополнение к обычному уходу. 27 участников исследования из контрольной группы получали только стандартную помощь.

В результате у пациентов в группе упражнений по сравнению с контрольной группой при суточном измерении систолическое артериальное давление снизилось на 7,1 мм рт. ст. Также у этой группы больных отмечалось снижение:

диастолического АД на 5,1 мм рт. ст. при суточном измерении;

систолического и диастолического АД на 8,4 и 5,7 мм рт. ст. соответственно при измерении в дневное время;

систолического АД на 10,0 мм рт. ст. при офисном измерении (на приеме у врача в лечебном учреждении).

Аналогичные эффекты описывались и в более ранних работах, однако это исследование особенно полезно, поскольку в нем содержится описание конкретных типов упражнений.

По мнению доктора медицинских наук, Медицинский университет Южной Каролины, Чарльстон, Дэниела Лэкленда, упражнения должны рассматриваться не изолировано, а быть частью терапии. Не следует самостоятельно отказываться от медикаментозной терапии, для достижения устойчивого эффекта также необходимы изменения образа жизни, такие как уменьшение потребления соли и умеренное употребление алкоголя.

Доктор медицины, Юго-западный медицинский центр Юта, Даллас, Техас, Ванпен Вонгпатанасин отметил, что у тренировок с упражнениями помимо снижения АД много потенциальных преимуществ. Это относится к улучшению функции эндотелия, снижению жесткости сосудов и реактивности нервной системы на стресс. Также регулярные тренировки приводят к улучшению качества жизни пациентов.

Ограничения исследования

Одно из ограничений этого исследования – небольшой размер выборки пациентов, у которых преимущественно наблюдается относительно легкая гипертензия. Поэтому пока сложно сказать, будут ли аэробные упражнения столь же эффективны у пациентов с более тяжелой гипертонией.

Также было бы полезно, если бы исследователи контролировали, насколько тщательно пациенты соблюдают прописанное медикаментозное лечение по образцам мочи или крови, а не с помощью анкеты.

По словам автора работы, дальнейшие исследования желательно направить на изучение причин, почему некоторые пациенты не реагируют на вмешательство, а некоторые – сверхреагируют.

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