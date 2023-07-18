Аспирин опасен для здоровья: новые исследования

Аспирин лучше заменить?

Аспирин - не лучшая профилактика ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний. К этому выводу пришли итальянские ученые после проведения глобального клинического исследования с участием 24 000 пациентов. Медики предлагают заменить знаменитую ацетилсалициловую кислоту на ингибитор клопидогрель, который показал лучшие результаты.

Американские ученые также развеяли миф о пользе аспирина. По мнению исследователей, препарат увеличивает риск анемии у пожилых людей. Возможно, стоит провести ревизию в аптечке?

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Аспирин: неоправданная популярность

Ацетилсалициловую кислоту часто ассоциируют с доступным и "безопасным" способом для разжижения крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Аспирин уменьшает свертываемость крови и риск образования сгустков. Несмотря на популярность препарата, последние исследования ученых говорят сами за себя: аспирин имеет слишком много побочных эффектов.

Доктор медицинских наук Феличе Граньяно из Университета Кампании Луиджи Ванвителли возглавил масштабное исследование, посвященное действию аспирина и клопидогреля на пациентов с ишемической болезнью сердца.

Доктор считает, что популярность аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ничем не оправдана. Он отмечает: последние исследования ацетилсалициловой кислоты проводились в 1970-1980-х годах.

"В совокупности наши данные ставят под сомнение центральную роль аспирина во вторичной профилактике ИБС. Монотерапия ингибитором P2Y12 в качестве долгосрочной антитромбоцитарной стратегии показала лучшую эффективность у пациентов с коронарным атеросклерозом", - утверждает доктор Граньяно.

Более безопасная альтернатива: новые исследования

Масштабное исследование команды ученых во главе с доктором Граньяно показали: ингибиторы P2Y12 (клопидогрель) - более эффективный антиагрегант, чем аспирин для профилактики ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат оказывает меньшее влияние на целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

В исследовании были задействованы 24 000 пациентов с ИБС и перенесенным инфарктом миокарда. Одна половина из них принимала аспирин, вторая - клопидогрел или тикагрелор:

Ингибиторы P2Y12, в отличии от аспирина, оказали гораздо меньше побочных действий на ЖКТ. Ученые отметили значительное снижение риска желудочно-кишечного кровотечения.

Еще одно исследование американских ученых также развеяло мифы о безопасности аспирина. Анализ данных клинических испытаний NIH показал: ежедневный прием низких доз аспирина увеличивает риск анемии у людей в возрасте 65 лет и старше примерно на 20%.

Анемия у пожилых людей связана с повышенной утомляемостью, инвалидностью, депрессивными симптомами и когнитивными проблемами, - говорят исследователи. Как показывают данные, дефицит железа при ежедневном приеме аспирина не всегда связан с возможными кровотечениями.

Наши аптеки переполнены препаратами на основе ацетилсалициловой кислоты (цитрамон, кардиомагнил, фармадол). Ученые рекомендуют пациентам, которые ежедневно принимают аспирин, сопоставить побочные эффекты препарата с более безопасными и эффективными альтернативами - клопидогрелем или тикагрелором.