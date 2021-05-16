Аспирин при ИБС – принимать в высокой или низкой дозе?

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных проблем здравоохранения всех стран. Первое место в смертности от патологий сердца занимает ИБС (ишемическая болезнь сердца).

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) признан подходящим лекарством для длительного применения у пациентов с ИБС. Основной целью приема препарата является терапия и профилактика атеротромбоза, приводящего к появлению тромбоза, в результате чего полностью или частично суживается просвет артерии.

Ацетилсалициловая кислота применяется еще с конца прошлого столетия, однако до сих пор не было достоверной информации о правильной дозе. Согласно руководящим принципам в США, аспирин рекомендуется принимать в диапазоне 81-325 мг в день, в Европе – 81 мг в день. Этот режим дозирования установлен преимущественно на основании данных наблюдений и мнении экспертов, веских доказательств, которые были бы получены в результате рандомизированного исследования, мало.

Целью исследования ADAPTABLE, проводимого в Медицинском центре Университета Дьюка, Северная Каролина, являлся поиск ответа на вопрос – какая доза аспирина оптимальна для пациентов с сердечными заболеваниями.

15 мая кардиолог и доцент медицины В. Шайлер Джонс представил результаты на виртуальной научной сессии Американского колледжа кардиологии, одновременно они были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Ход исследования

Для исследования случайным образом отобрали 15076 пациентов с заболеванием сердца, получавшим аспирин в дозе 81 или 325 мг. Большинство из больных – 85%, принимали препарат в дозе 81 мг. Исследование не включало новых пациентов, а проводилось среди тех, кто уже на постоянной основе принимал аспирин.

Средний период наблюдения составил 26 месяцев. Первичной конечной точкой эффективности была определена совокупность смерти от инфаркта миокарда или инсульта. Для группы 81 мг этот показатель составил 7,28%, 325 мг – 7,51%.

Госпитализация по поводу большого кровотечения с сопутствующим переливанием крови – основная конечная точка безопасности, отмечена у 0,63 и 0,60% пациентов соответственно. Это противоречило ожиданиям, поскольку доза 325 мг считается более опасной для развития кровотечений.

Изменение дозы

В группе были люди, которые меняли дозу с большей на меньшую и наоборот. В целом пациенты, которые изменили размер дозы, чувствовали себя хуже. Однако это с большей вероятностью связано с исходными причинами изменения дозы, например, с кровотечениями или гематомами. Также к пересмотру режима дозирования приводила фибрилляция предсердий и другие серьезные симптомы.

Несмотря на то, что на низкую дозу перешло большее число пациентов, чем на высокую, автор исследования считает результаты достоверными, поскольку они реально отражают то, что происходит в обычной жизни.

Инновационный дизайн исследования

Исследование ADAPTABLE проводилось с использованием недорогого инновационного дизайна, предполагающего прямое общение с пациентами. Участники отбирались из Национальной сети клинических исследований. Все последующие наблюдения проводились виртуально или по телефону.

Результаты

Согласно результатам исследования, существенной разницы в сердечно-сосудистых событиях или больших кровотечениях между пациентами с диагностированной ишемической болезнью сердца при приеме суточной дозы 81 или 325 мг аспирина нет.

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