Борис Тодуров прокомментировал пересадку генномодифицированного сердца человеку

"Это огромный прорыв. Несомненно, это новая технология, которая получит свое новое развитие" - заявил директор Института сердца Борис Тодуров на своей странице в Facebook. Так он прокомментировал громкую историю, потрясшую на днях весь научный мир – успешную пересадку свиного генномодицифированного сердца человеку.

Он поздравил своих американских коллег, поскольку такое открытие дало надежду на жизнь огромному количеству пациентов, ожидающих донорских органов.

Профессор заметил, что, вероятнее всего, эта технология придет в Украине не ранее чем через 5-7 лет, поскольку это связано с технологиями высочайшего уровня.

Украинский кардиохирург рассказал, что в мире существует огромный дефицит донорских органов (сердца, печени и почек). Только в США в ожидании пересадки находятся более 100 тыс человек. И, согласно статистике, только каждый 4-й из них получит шанс жить дальше, дождавшись донорского органа.

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"Вот почему ученые медики занимаются активными поисками альтернативы", - отметил Борис Тодуров.

Он также пояснил, почему именно свинья смогла стать донором для человека. "Во-первых, она быстро растет: от момента зачатия до достижения 70-80 кг, когда этот орган уже можно использовать для пересадки, вырастает буквально за полгода. Это позволит даже самому тяжелому реципиенту (человеку, находящемуся в "листе ожидания" на пересадку донорского органа), дождаться пересадки" - считает врач.

Вторым важным фактором удачной операции пересадки сердца от свиньи к человеку стал прогресс, которого достигла наука в генной инженерии. Борис Тодуров отметил: "Ранее пересаживать орган от животного к человеку даже не пытались, поскольку отторжение органа животного настолько велика, что ее невозможно подавить никакими иммуносупрессорами. До этого случая все попытки пересадить сердце, например, от шимпанзе, заканчивались неудачно".

"Сегодняшние технологии наконец позволили внедрить ген человека в эмбрион свиньи, и вырастить свиные органы таким образом, чтобы они не отторгались организмом реципиента", - подчеркнул доктор. Он отметил, такие эксперименты проводились и ранее в различных странах мира, в том числе в Великобритании. Но только сегодня наука добилась того, что это стало возможно применить в клинической практике.

Борис Тодуров проинформировал, что первая операция по пересадке свиной почки успешно прошла несколько месяцев назад. И вот на днях научная мировая общественность была потрясена известием, что пересажено первое сердце.

Он подчеркнул, что для внедрения подобной технологии в Украине потребуется уже сегодня готовить соответствующий кадровый потенциал, а также техническое оснащение.

Мы готовимся к тому, чтобы внедрить эту технологию в Украине" - заявил он.