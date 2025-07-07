Когда сердце 'ломается': алгоритм действий и роль дефибрилляции

Сердце остановилось. Не образно, не метафорически — буквально. Не бьется, не качает кровь, не доставляет кислород к мозгу. И если за первые 3–5 минут не принять меры — шансы на жизнь уменьшаются с каждой секундой. В таких случаях применяется дефибрилляция.

Что такое дефибрилляция?

Дефибрилляция — это короткий электрический разряд, который подается на сердце через грудную клетку с целью "перезагрузить" его ритм. Ее применяют в случаях, когда возникает жизнеугрожающая аритмия — чаще всего фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса. В таких состояниях сердце не прекращает "двигаться" совсем, но делает это хаотично, без эффективного выброса крови.

Когда требуется дефибрилляция?

У пациентов с внезапной остановкой кровообращения, которые не дышат и не реагируют.

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При наличии электрического ритма, не обеспечивающего пульс (определяется с помощью монитора или дефибриллятора).

(определяется с помощью монитора или дефибриллятора). Если у пациента отсутствует пульс и сознание, но есть фибрилляция желудочков — немедленно следует применить разряд.

Почему это нужно делать как можно быстрее?

Каждая минута без помощи — это:

минус шансов на выживание;

растущий риск необратимого поражения мозга.

Поэтому основное правило: "увидел — проверил — начал действовать". Никто не ждет идеальных условий — счет идет на секунды.

Что должен сделать врач?

Оценить состояние пациента : отсутствие сознания, дыхания, пульса.

: отсутствие сознания, дыхания, пульса. Начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) — качественные компрессии грудной клетки глубиной 5–6 см, частотой 100–120 в минуту.

— качественные компрессии грудной клетки глубиной 5–6 см, частотой 100–120 в минуту. Параллельно подключить дефибриллятор :

: Сразу после разряда — возобновить компрессии грудной клетки.

Если после первого разряда ритм не восстановлен — продолжить СЛР еще 2 минуты, затем повторить разряд.

Зачем во время реанимации вводят препараты — и какие именно?

Во время сердечно-легочной реанимации (СЛР) у взрослого пациента применение медикаментов — это не первое, что делается. Но после начала компрессий и дефибрилляции врач может ввести препараты, которые повышают шансы на восстановление сердечной деятельности.

Адреналин (эпинефрин) — "стимулятор выживания"

Доза : 1 мг внутривенно каждые 3– 5 минут после начала реанимации.

: 1 мг внутривенно каждые 5 после начала реанимации. Зачем : повышает артериальное давление и улучшает перфузию (то есть кровоток) в жизненно важных органах — прежде всего в сердце и мозге.

: повышает артериальное давление и улучшает перфузию (то есть кровоток) в жизненно важных органах — прежде всего в сердце и мозге. Что мы ожидаем: благодаря адреналину увеличивается шанс на возвращение собственного сердечного ритма (ROSC) — то есть на запуск сердца. Но это не "лекарство от смерти", а вспомогательное средство, усиливающее эффект от качественной СЛР.

🧠 Важно: чем позже вводится адреналин или чем хуже качество компрессий грудной клетки — тем меньше пользы от него.

Амиодарон — "антиаритмический стабилизатор"

Когда даем : после третьей неудачной дефибрилляции при фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса.

: после при фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса. Доза : 300 мг внутривенно струйно (болюсно); при необходимости можно повторить 150 мг.

: 300 мг внутривенно струйно (болюсно); при необходимости можно повторить 150 мг. Зачем : подавляет патологическую электрическую активность в сердечной мышце, помогает дефибрилляции быть более эффективной.

: подавляет патологическую электрическую активность в сердечной мышце, помогает дефибрилляции быть более эффективной. Что ожидаем: если сердце не среагировало на 1–2 разряда, амиодарон дает шанс "погасить" хаос и стабилизировать ритм, сделав следующие попытки более эффективными.

Другие препараты — не для всех

Лидокаин — как альтернатива амиодарону, если его нет или он неэффективен.

Магний сульфат — при подозрении на torsades de pointes (особый тип аритмии).

Атропин — при асистолии или тяжелой брадикардии (используется редко, только по специфическим показаниям).

Натрия бикарбонат — при выраженном метаболическом ацидозе, гиперкалиемии, отравлениях (например, трициклическими антидепрессантами).

🧪 Но помните: ни один из этих препаратов не работает сам по себе. Без компрессий грудной клетки и дефибрилляции — они неэффективны.

А если нет врача? Что может сделать обычный человек?

На самом деле, во многих местах есть автоматические внешние дефибрилляторы (АЗД) — например, в метро, супермаркетах, аэропортах.

Эти устройства:

сами анализируют сердечный ритм;

дают голосовые подсказки;

автоматически советуют — давать разряд или нет ;

; безопасны даже в руках непрофессионала.

Важно: не бойтесь — АЗД не даст разряд, если он не нужен. Но если вовремя подключить и действовать — шансы пациента возрастают в разы.

Что будет, если этого не сделать?

Без дефибрилляции фибрилляция желудочков переходит в асистолию — состояние, когда сердце полностью останавливается. И после этого — даже самая лучшая реанимация становится малоэффективной. Уже через минуты без действий мозг начинает отмирать, и даже при восстановлении сердечного ритма пациент может остаться с тяжелым поражением ЦНС.

У реаниматолога нет права на промедление:

он не ждет результатов анализов;

не читает инструкции — он уже знает что делать;

что делать; не сомневается в показаниях — он видит пациента без пульса.

Это точка невозврата, где каждая секунда — это либо мозг, либо его потеря. Именно поэтому алгоритмы действий прописаны до секунды. И каждый специалист должен их знать как таблицу умножения.

Вывод для пациента