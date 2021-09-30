Домашние устройства для удаленного контроля болезней сердца

Важной составляющей адекватного ведения сердечно-сосудистых заболеваний является мониторинг. Biotricity Inc. – компания, занимающаяся медицинской диагностикой и технологиями здравоохранения, разработала набор персональных медицинских устройств Biokit, который включает в себя комплект домашних устройств для мониторинга болезней сердца и сосудов. Все три устройства одобрены FDA США. Они беспроводные, носимые и интегрированы в экосистему Biotricity – платформу для взаимодействия.

Комплект находится на финальной стадии производства перед коммерческим запуском, предполагается, что он будет доступен в первом квартале 2022 года. Поскольку все устройства одобрены FDA, компания-производитель не ожидает каких-либо дополнительных представлений в FDA до коммерческого запуска.

По словам генерального директора Biotricity Вакас Аль Сиддика, Biokit является естественным продолжением раннего предложения по диагностике сердца Bioflux и необходимо для создания законченного решения для удаленного кардиомониторинга. Для пациентов с сердечными заболеваниями набор персональных медицинских устройств идеально подходит для долгосрочного наблюдения.

Видео дня

По имеющимся данным, госпитализация по поводу сердечной недостаточности – часто поворотное событие в течении болезни пациентов, и годовая смертность составляет 25%. Несмотря на успехи в фармакологической терапии и лечении сердечной ресинхронизации, количество госпитализаций по поводу сердечной недостаточности остается высоким (по оценкам, 809 000 пациентов в 2016 году в США), а частота повторных госпитализаций в течение 30 дней составляет 20%.

Biokit – это набор персональных медицинских устройств с беспроводным подключением, который был разработан для решения проблем, связанных с существующими домашними медицинскими устройствами. Он включает:

Biokit BP – беспроводная цифровая манжета для измерения артериального давления.

Biokit TP – беспроводной цифровой термометр.

Biokit 02 – беспроводной цифровой пульсоксиметр.

Все устройства в Biokit полностью интегрированы в экосистему Biotricity, что позволяет пациентам отслеживать и хранить свои данные. Эти данные также сохраняются и доступны для промежуточного просмотра врачом и для последующих посещений.

Biotricity – это современная компания в области медицинских технологий, специализирующаяся на предоставлении инновационных решений удаленного биометрического мониторинга для медицинских и потребительских рынков, включая диагностические и постдиагностические решения для хронических состояний и улучшения образа жизни.

Компании ранее выпустила Bioflux – высокоточное одноэлементное мобильное устройство кардиотелеметрии (MCT), которое обеспечивает мониторинг и передачу данных ЭКГ амбулаторных пациентов в режиме реального времени. Это комплексное решение для удаленного кардиомониторинга, которое легко интегрируется с существующими платформами и рабочими процессами врачей. Устройство программируется на автоматические триггеры при брадикардии, тахикардии, асистолии и фибрилляции предсердий.

Bioflux Clinic – мобильное приложение, используемое врачами и клиницистами, наблюдающими за пациентами с помощью устройства Bioflux. Приложение предупреждает пользователя о событиях, позволяет им просматривать и подтверждать отчеты или обращаться в колл-центр.

В планах компании расширить возможности использования платформы удаленного мониторинга для контроля плода, мониторинга апноэ во сне, хронической обструктивной болезни легких и других хронических состояний.