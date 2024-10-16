Гипертензия и либидо: что нужно знать мужчинам 30+

Высокое кровяное давление или артериальная гипертензия часто не имеет ярко выраженных симптомов, особенно у мужчин репродуктивного возраста. Однако со временем это состояние повреждает слизистую оболочку кровеносных сосудов и может привести к атеросклерозу, ограничивая приток крови в артериях и сосудах.

Меньший приток крови затрудняет эрекцию, к тому же большинство препаратов для лечения гипертензии в высоких дозах могут привести к импотенции.

Если показатели превышают 140/90 мм рт. ст., это уже свидетельствует о наличии гипертензии. Чем опасна гипертензия, кроме цифр на тонометре? И на какие препараты стоит обратить особое внимание мужчинам 30+?

Что такое артериальная гипертензия и чем она опасна?

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Артериальная гипертензия - это хроническое заболевание, которое может приводить к повреждению различных органов, в том числе сердца, почек, сосудов и головного мозга. Постоянно повышенное давление значительно увеличивает риск развития таких серьезных заболеваний, как инсульт, инфаркт, почечная недостаточность и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

К основным опасностям артериальной гипертензии относятся:

Сердечная недостаточность: повышенное давление увеличивает нагрузку на сердце, что может привести к гипертрофии - утолщению стенок сердца и развитию сердечной недостаточности.

повышенное давление увеличивает нагрузку на сердце, что может привести к гипертрофии - утолщению стенок сердца и развитию сердечной недостаточности.

Инсульт: гипертензия является одной из главных причин инсульта, так как повреждает сосуды головного мозга.

гипертензия является одной из главных причин инсульта, так как повреждает сосуды головного мозга.

Почечная недостаточность: нарушение кровоснабжения почек из-за гипертензии может вызвать почечную недостаточность.

нарушение кровоснабжения почек из-за гипертензии может вызвать почечную недостаточность.

Атеросклероз: высокое давление способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, что затрудняет нормальный кровоток.

Снижение либидо, сексуальная дисфункция.

Нормы и нарушения артериального давления

Нормы артериального давления варьируются в зависимости от возраста и состояния здоровья человека, но в целом они делятся на следующие категории:

Оптимальное давление:

Систолическое: 90-120 мм рт. ст.

Диастолическое: 60-80 мм рт. ст.

Нормальное давление:

Систолическое: 120-130 мм рт. ст.

Диастолическое: 80-85 мм рт. ст.

Повышенное нормальное давление:

Систолическое: 130-139 мм рт. ст.

Диастолическое: 85-89 мм рт. ст.

Артериальная гипертензия (повышенное давление):

1 степень (легкая):

Систолическое: 140-159 мм рт. ст.

Диастолическое: 90-99 мм рт. ст.

2 степень (умеренная):

Систолическое: 160-179 мм рт. ст.

Диастолическое: 100-109 мм рт. ст.

3 степень (тяжелая):

Систолическое: 180 мм рт. ст. и выше

Диастолическое: 110 мм рт. ст. и выше

Гипотония (пониженное давление):

Систолическое: ниже 90 мм рт. ст.

Диастолическое: ниже 60 мм рт. ст.

Данные значения могут корректироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов.

Как лечить артериальную гипертензию?

В зависимости от стадии и причин, лечение артериальной гипертензии включает как медикаментозную терапию, так и изменения в образе жизни. Важно начать с диагностики, чтобы определить индивидуальные особенности пациента. Медикаментозная терапия является основным методом лечения гипертензии.

Коррекция рациона, физическая активность и отказ от вредных привычек также играют немаловажную роль в лечении и профилактике гипертензии. Психоэмоциональное напряжение может значительно влиять на повышение давления, поэтому важно научиться методам релаксации и управления стрессом.

Как гипертензия влияет на либидо?

Многие лекарства, которые используются для лечения гипертензии, могут оказывать влияние на сексуальное здоровье человека, в том числе на либидо - сексуальное влечение. Это важно учитывать при подборе терапии, чтобы минимизировать побочные эффекты.

Например, эти препараты, которые чаще всего применяют для лечения гипертензии, влияют на потенцию и даже могут привести к импотенции:

Небивал;

Небилет, Небиволол, Небиар;

Бисопролол, Конкор, Анаприлин, Метопролол.

Однако многое зависит от дозировки. Если принимать, к примеру, "Небивал" в дозировке 10 мг, сначала уменьшается либидо, далее возникает эректильная дисфункция. При длительном применении может возникнуть импотенция. Дозировка 2,5 мг может способствовать уменьшению либидо.

Поэтому эти препараты не следует принимать мужчинам репродуктивного возраста в высоких дозах.

Как основные группы препаратов влияют на либидо:

Бета-блокаторы (например, метопролол) могут снижать либидо у некоторых людей, поскольку снижают артериальное давление и уменьшают кровоснабжение половых органов.

могут снижать либидо у некоторых людей, поскольку снижают артериальное давление и уменьшают кровоснабжение половых органов. Диуретики (гидрохлортиазид) могут снижать сексуальное влечение за счет изменения водно-электролитного баланса в организме и уменьшения объема циркулирующей крови.

Ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) обычно не оказывают значительного влияния на либидо, но могут вызывать кашель, что может снижать общее самочувствие.

обычно не оказывают значительного влияния на либидо, но могут вызывать кашель, что может снижать общее самочувствие. Антагонисты кальция (амлодипин) меньше влияют на либидо, но могут вызывать головные боли или отеки, что может негативно сказаться на общем состоянии.

Если вы заметили любые изменения в сексуальной активности, связанные с приемом лекарств, важно это обсудить с врачом, чтобы при необходимости скорректировать терапию. Кроме медикаментозного лечения, пациентам пожилого возраста, а также людям с предрасположенностью к данному заболеванию, важно вести здоровый образ жизни.

Он включает контроль стресса и массы тела, сбалансированную диету со сниженным потреблением соли, жиров и холестерина и умеренные физические нагрузки. В сочетании с правильно подобранной терапией это поможет контролировать гипертензию и значительно улучшить качество жизни.